Польша стала лидером в Европе по занятости украинцев
Большинство украинцев, которые сейчас находятся в Польше, активно вовлечены в рынок труда и вносят ощутимый вклад в экономику страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Польского радио.
О роли украинских мигрантов рассказал глава организации "Работодатели Польши" Петр Роговецкий. По его словам, Польша является уникальной среди европейских стран по уровню экономической активности украинцев.
Уровень занятости украинцев в Польше
Роговецкий отметил, что около 80% украинцев в Польше являются экономически активными. Это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения, в Чехии работает около 48% украинцев, а в Германии - только 25%. Он подчеркнул, что в случае отъезда украинцев из-за возможных законодательных изменений польская экономика понесла бы серьезные потери.
"Это не какая-то выдумка или политика - это факты", - подчеркнул он.
Какую работу выполняют украинцы
Утверждения о том, что украинцы злоупотребляют социальной помощью или отбирают рабочие места у поляков, по словам главы организации "Работодатели Польши", не соответствуют действительности. Наоборот, мигранты в основном работают в сферах, которые не пользуются спросом среди местного населения.
Речь идет о простых услугах, в частности - уходе за пожилыми людьми, сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и других сервисных отраслях. Такая ситуация, по словам Роговецкого, является естественной для более богатых обществ.
"Украинцы работают там, где поляки больше не хотят работать. Подобное уже происходило, когда сами поляки массово уезжали в Германию или Великобританию", - резюмировал эксперт.
за п'ятсот років поляки так і не зрозуміли, що без бодай добросусідських відносин наших народів, і українцям, і полякам загрожує смерть від рашки
До вас, як до рівних, ніколи не будуть відноситись, та й зарплати низькі.
Їдьте, поки ще є можливість в Германію та до Скандинавів.
Як тільки пересікаєшся з поляками і вони розуміють, що ти етнічний українець, у більшості з них одразу вилазить зверхність і пихатість (просто клініка).
Із польського Ян, ще за союзу, зробили Іван і перейменували село на Іваничі.
У контексті історії України XX ст. найчастіше вживається для означення територій, приєднаних до Радянського Союзу і включених до складу УРСР на початку Другої світової війни та після її закінчення, а також суміжних із ними територій.
Ингрия будет свободной ☝️
і зрозуміло що йдеться про Західну Україну, ту, що за Збручем
За́хідна Украї́наhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#cite_note-term-1 [1], також західноукраї́нські зе́млі (ЗУЗ) - термін для означення низки історичних українських земель, а саме: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волині, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Поділля, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпаття, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Західного Полісся.
19 листопада 2025 р.
Щоб в Польщі були оголошення "робота в Україні", і щоб поляки їздили сюди на заробітки.
Ну як бобіки збулось? Правда, чогось стало на порядок гірше навіть за 2019, прийшов хаос, війна та долар по 45. Поржалі.
- Україну де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». (с)