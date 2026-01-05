Польша стала лидером в Европе по занятости украинцев

Большинство украинцев, которые сейчас находятся в Польше, активно вовлечены в рынок труда и вносят ощутимый вклад в экономику страны.

О роли украинских мигрантов рассказал глава организации "Работодатели Польши" Петр Роговецкий. По его словам, Польша является уникальной среди европейских стран по уровню экономической активности украинцев.

Уровень занятости украинцев в Польше

Роговецкий отметил, что около 80% украинцев в Польше являются экономически активными. Это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения, в Чехии работает около 48% украинцев, а в Германии - только 25%. Он подчеркнул, что в случае отъезда украинцев из-за возможных законодательных изменений польская экономика понесла бы серьезные потери.

"Это не какая-то выдумка или политика - это факты", - подчеркнул он.

Какую работу выполняют украинцы

Утверждения о том, что украинцы злоупотребляют социальной помощью или отбирают рабочие места у поляков, по словам главы организации "Работодатели Польши", не соответствуют действительности. Наоборот, мигранты в основном работают в сферах, которые не пользуются спросом среди местного населения.

Речь идет о простых услугах, в частности - уходе за пожилыми людьми, сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и других сервисных отраслях. Такая ситуация, по словам Роговецкого, является естественной для более богатых обществ.

"Украинцы работают там, где поляки больше не хотят работать. Подобное уже происходило, когда сами поляки массово уезжали в Германию или Великобританию", - резюмировал эксперт.

