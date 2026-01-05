РУС
Новости Украинцы в Польше
2 096 23

Польша стала лидером в Европе по занятости украинцев

Украинцы в Польше

Большинство украинцев, которые сейчас находятся в Польше, активно вовлечены в рынок труда и вносят ощутимый вклад в экономику страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Польского радио.

О роли украинских мигрантов рассказал глава организации "Работодатели Польши" Петр Роговецкий. По его словам, Польша является уникальной среди европейских стран по уровню экономической активности украинцев.

Уровень занятости украинцев в Польше

Роговецкий отметил, что около 80% украинцев в Польше являются экономически активными. Это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения, в Чехии работает около 48% украинцев, а в Германии - только 25%. Он подчеркнул, что в случае отъезда украинцев из-за возможных законодательных изменений польская экономика понесла бы серьезные потери.

"Это не какая-то выдумка или политика - это факты", - подчеркнул он.

Какую работу выполняют украинцы

Утверждения о том, что украинцы злоупотребляют социальной помощью или отбирают рабочие места у поляков, по словам главы организации "Работодатели Польши", не соответствуют действительности. Наоборот, мигранты в основном работают в сферах, которые не пользуются спросом среди местного населения.

Речь идет о простых услугах, в частности - уходе за пожилыми людьми, сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и других сервисных отраслях. Такая ситуация, по словам Роговецкого, является естественной для более богатых обществ.

"Украинцы работают там, где поляки больше не хотят работать. Подобное уже происходило, когда сами поляки массово уезжали в Германию или Великобританию", - резюмировал эксперт.

+6
05.01.2026 01:37 Ответить
+4
05.01.2026 01:57 Ответить
+4
Час створювати українську партію в польщі і брати владу.
05.01.2026 01:20 Ответить
пане Роґовецький, розруха по відношенню до українців починається спочатку в головах поляків, для прикладу у президента навроцького з "невирішених питань", а потім вже закріплюється законодавчо.

за п'ятсот років поляки так і не зрозуміли, що без бодай добросусідських відносин наших народів, і українцям, і полякам загрожує смерть від рашки

.
05.01.2026 04:09 Ответить
Українці, що ви там забули в тій Польщі?

До вас, як до рівних, ніколи не будуть відноситись, та й зарплати низькі.

Їдьте, поки ще є можливість в Германію та до Скандинавів.
05.01.2026 01:37 Ответить
Навіть в Канаді, етнічні британці, німці, французи.............відносяться до українців як до рівних (головне ваш професіоналізм).
Як тільки пересікаєшся з поляками і вони розуміють, що ти етнічний українець, у більшості з них одразу вилазить зверхність і пихатість (просто клініка).
05.01.2026 01:57 Ответить
Ну так просто кажеш поляку - чия Волинь? І він вибухає 🤣🤣🤣
05.01.2026 02:01 Ответить
Та я вже полякам ніколи і не розповідаю, що рідня (по матері) була із села Яневичі, Західна Україна.
Із польського Ян, ще за союзу, зробили Іван і перейменували село на Іваничі.
05.01.2026 02:12 Ответить
Захід України, західної чи північної не існує
05.01.2026 02:16 Ответить
За́хідна Украї́на, також західноукраї́нські зе́млі - термін для означення низки історичних українських земель, а саме: Буковини, Волині, Галичини, Поділля, Закарпаття, а також Західного Полісся.
У контексті історії України XX ст. найчастіше вживається для означення територій, приєднаних до Радянського Союзу і включених до складу УРСР на початку Другої світової війни та після її закінчення, а також суміжних із ними територій.

uk.wikipedia.org
05.01.2026 02:21 Ответить
Ким то писано. Це підвалини західно-українського сепаратизму про шо так мріє московія, запам'ятай.
Ингрия будет свободной ☝️
05.01.2026 02:30 Ответить
Вікіпедія? Серйозно? )))
05.01.2026 03:02 Ответить
Вікіпедія як джерело. Ну все з тобою ясно
05.01.2026 03:03 Ответить
в побуті на Поділлі, наприклад, зазвичай кажуть просто Західна.

і зрозуміло що йдеться про Західну Україну, ту, що за Збручем

.
05.01.2026 04:00 Ответить
Це не вірний термін, що грає на користь москві, щось я про західну московію не чув.
05.01.2026 05:01 Ответить
на цимбалах грає

За́хідна Украї́наhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#cite_note-term-1 [1], також західноукраї́нські зе́млі (ЗУЗ) - термін для означення низки історичних українських земель, а саме: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волині, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Поділля, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпаття, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Західного Полісся.

Вікі
05.01.2026 07:10 Ответить
Вікіпедію пишуть всі хто завгодно, це не джерело. Є лише захід єдиної України.
05.01.2026 07:34 Ответить
З того що я знаю не було. В родині не було ні поляків, ні євреїв, але були чехи (я не знаю прізвищ). Можливо це і врятувало родину від польсько - української бійні.
05.01.2026 04:14 Ответить
дякую

.
05.01.2026 07:11 Ответить
25% зайнято наших у Німеччині. Не скажеш чому так? Шось я думаю, шо там не дуже добре. Ось чому
05.01.2026 03:05 Ответить
Частка працевлаштованих українців у ФРН справді нижча, ніж в інших країнах. За різними оцінками, це від 35 відсотків до 50 відсотків працездатних біженців.

dw.com

19 листопада 2025 р.
05.01.2026 03:33 Ответить
Як там зе казав у передвиборчих обіцянках ?

Щоб в Польщі були оголошення "робота в Україні", і щоб поляки їздили сюди на заробітки.

Ну як бобіки збулось? Правда, чогось стало на порядок гірше навіть за 2019, прийшов хаос, війна та долар по 45. Поржалі.
05.01.2026 02:27 Ответить
Ти походу не відбиваєш, шо росія напала на Україну не через те, шо був Майдан, а через те, шо росія завжди хотіла поглинути Україну. А в кращому випадку - знищити. Тому чи зєлєнскій, чи порох - війна все рівно була би. Навіть якшо Яник здав би нас без бою - війна з прибалтами все рівно була би і нашими руками. І долар так само по 45 став би. Але то треба розуміти
05.01.2026 03:08 Ответить
«Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». (с)
05.01.2026 03:40 Ответить
 
 