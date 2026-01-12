Главнокомандующий ВС Великобритании: Наши военные пойдут в Украину только при условии безопасности
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что перед отправкой британских военных в Украину необходимо гарантировать их безопасность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News.
Нейтон подчеркнул, что не развернет войска в Украине, если не будет уверен в их защищенности. Он отметил, что все операционные риски рассматриваются в координации с участниками "Коалиции решительных", и дополнительное финансирование помогает минимизировать потенциальные угрозы.
Гарантии безопасности для британских военных
На вопрос депутата-консерватора Джесси Нормана о том, будут ли британские войска обеспечены всем необходимым для контроля за выполнением мирного соглашения, Нейтон ответил утвердительно.
"Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность", — заявил главнокомандующий ВС Великобритании.
По его словам, благодаря активному участию в планировании британские военные будут иметь средства для выполнения поставленных задач с минимизацией рисков.
Планы Великобритании в отношении Украины
Великобритания и Франция в декларации от 6 января обязались развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения. По данным газеты The Times, Великобритания планирует направить менее 7,5 тысяч военных для контроля за выполнением потенциального мирного договора.
В то же время Нейтон воздержался от точного сообщения о численности сил, которые будут привлечены для поддержания мира.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в готовности Путина к завершению войны в Украине и повторного вторжения не будет.
Та шось пригадалося. В перший дійсно жорсткий контактний бій в 22-му попав, бо прискакали на евакуацію поранених. А вийшло так, що потім 2 доби працював під командуванням старого сержанта SAS. Разом з американцями з Дельти та інших спецпідрозділів. Усі ж були добровольцями.
Хто міг взагалі колись подумати, що так буде..
Вже тоді був старим пердуном за 50.
Тягав на собі молодих американських рейнжерів. Поруч 120 прилетіла, мені пох тільки дзвенить, в нього голова падає.. От шо за..
Є шо згадати.
Ох..
Одни балетные войска.
А що на це скажуть віруючі в мір і гарантії безпеки?
І при цьому повісити на українців гарантії безпеки.
Так само як і НАТО не буде.
Говоріть вже нарешті прямо.
Досить лохів дурити.
ми вам дамо в оренду парасольку зразу, як закінчиться дощ! але якщо все-таки знову дощ почнеться, то договір оренди парасолі ми зразу анулюємо і будемо вимагати її назад, бо ж нам самим треба парасолька в дощ. ХАХАХАХААХ!!!!!
хитровиєбані жиди при владі, що в Україні, що в гейропі, що в британії, що в сша, що на раковій *********.....