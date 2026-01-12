РУС
Главнокомандующий ВС Великобритании: Наши военные пойдут в Украину только при условии безопасности

Британские военные пойдут в Украину только при условии безопасности

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что перед отправкой британских военных в Украину необходимо гарантировать их безопасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News.

Нейтон подчеркнул, что не развернет войска в Украине, если не будет уверен в их защищенности. Он отметил, что все операционные риски рассматриваются в координации с участниками "Коалиции решительных", и дополнительное финансирование помогает минимизировать потенциальные угрозы.

Гарантии безопасности для британских военных

На вопрос депутата-консерватора Джесси Нормана о том, будут ли британские войска обеспечены всем необходимым для контроля за выполнением мирного соглашения, Нейтон ответил утвердительно.

"Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность", — заявил главнокомандующий ВС Великобритании.

По его словам, благодаря активному участию в планировании британские военные будут иметь средства для выполнения поставленных задач с минимизацией рисков.

Планы Великобритании в отношении Украины

Великобритания и Франция в декларации от 6 января обязались развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения. По данным газеты The Times, Великобритания планирует направить менее 7,5 тысяч военных для контроля за выполнением потенциального мирного договора.

В то же время Нейтон воздержался от точного сообщения о численности сил, которые будут привлечены для поддержания мира.

А навіщо вони тут, коли буде безпечно та мир? Для чого?
Круговорот безпеки і безпекових угод в в природі, або безпекова угода Шредингера , гарантії безпеки в суперпозиції.
і так само швидко вийдуть, якщо з'явиться небезпека ?

сцикуни
Де таких союзничків знайшли. Тиждень як підмахнули бамажку, а вже петляють .
Та зрозуміли ми вже. Але Європа з нами не переплутайте.
Круговорот безпеки і безпекових угод в в природі, або безпекова угода Шредингера , гарантії безпеки в суперпозиції.
А навіщо вони тут, коли буде безпечно та мир? Для чого?
Як навіщо, бухати у дешевих за їх мірками кабаках і дівчат знімати місцевих.
і так само швидко вийдуть, якщо з'явиться небезпека ?

.

.
Ну звісно!
Ну вони ж зобов'язувалися забезпечувати безпеку. А про небезпеку ніхто нічого не обіцяв
за умов безпеки..
Та шось пригадалося. В перший дійсно жорсткий контактний бій в 22-му попав, бо прискакали на евакуацію поранених. А вийшло так, що потім 2 доби працював під командуванням старого сержанта SAS. Разом з американцями з Дельти та інших спецпідрозділів. Усі ж були добровольцями.
Хто міг взагалі колись подумати, що так буде..
Вже тоді був старим пердуном за 50.
Тягав на собі молодих американських рейнжерів. Поруч 120 прилетіла, мені пох тільки дзвенить, в нього голова падає.. От шо за..
Є шо згадати.
Ох..
Поки Україна успішно стримує російську армію, Європа може почуватися в безпеці, сказав голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW. (с)
ЗСУ ще будуть захищяти солдат Британії ?
Тобто не британьські війська гарантуватимуть безпеку Україні, а Україна повинна гарантувати безпеку британьськім військам. Ахіреть....
Кроме ЗСУ в мире армий не осталось.
Одни балетные войска.
Хіба можна називати військовими тих, хто боїться воювати? Так само не можна називати шахтарем того, хто боїться спускатись у шахту, або льотчиком того, хто боїться лізти у кабіну пілота.
12.01.2026 22:02 Ответить
Нах тоді ви тут треба?
Щоб гроші від ООН і України отримувати. А ви про що думали? Що вони воювати проти рашистів прийдуть?
Тобто гаранти безпеки прийдуть в Україну тільки якщо їм гарантуватимуть безпеку? А безпеку будуть забезпечувати рашисти чи ЗСУ?
А що на це скажуть віруючі в мір і гарантії безпеки?
так це Україні треба набрати додатково два корпуса , щоб охороняти євросцикунів нати ?
То це виходить, що Великобританія відправлятиме війська в Україну не для того, щоб гарантувати її безпеку, в для того, щоб Україна надала їм гарантію безпеки? Як писав Лесь Подеревянський: " Куди не кину оком стомленим - скрізь довбо@оби!" Тоді вони тут взагалі ні до чого
И нахиба вы тут нужны тогда?)
Та на якого чорта лисого нам ці боягузи тут здалися? Складається враження, що вони спецом таке кажуть, щоб пуйло не хотіло цю війну припиняти.
лютий треш... нахіба вони тоді тут треба??
Їхня мета відділити Донбас і Крим від України.
І при цьому повісити на українців гарантії безпеки.
Тоді стає питання, а наКуя вони тоді взагалі потрібні? Щоб нашим воїнам прибавити роботи? З кацапнею воювати та ще й миротворцям безпеку забезпечувати?
Тільки з умовою що вони можуть літом ходити в шортах,спокійно загоряти.Ходити в Сільпо на закупи.І також спокійно поїсти в Пузатій Хаті
А безбеку їм ЗСУ мають гарантувати?
Тобто не буде гарантій.
Так само як і НАТО не буде.
Говоріть вже нарешті прямо.
Досить лохів дурити.
звичайний банкірський підхід до діл: ми вам позичимо гроші тільки, коли побачимо що ви достатньо багато заробляєте і ваші зароблені гроші на рахунку в нашому банку.

ми вам дамо в оренду парасольку зразу, як закінчиться дощ! але якщо все-таки знову дощ почнеться, то договір оренди парасолі ми зразу анулюємо і будемо вимагати її назад, бо ж нам самим треба парасолька в дощ. ХАХАХАХААХ!!!!!

хитровиєбані жиди при владі, що в Україні, що в гейропі, що в британії, що в сша, що на раковій *********.....
Якщо ще хтось нічого не зрозумів то зараз Тромб і Європа не рятує Україну а примушує Україну віддати ***** все що він хоче заради підписання ''мінська 3''. Ніхто при цьому нічого Україні не гарантуватиме. Бо їхня ціль скормлювати Україну рашистам по шматку в надії що колись ***** здохне або московський режим ропадеться і рашисти на встигнуть дійти в цьому сторіччі до Європи, принаймні до центральної Європи.
Военные туристы. Но с гарантиями. Мало ли шо...
