Главнокомандующий ВС Великобритании: Наши военные пойдут в Украину только при условии безопасности

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что перед отправкой британских военных в Украину необходимо гарантировать их безопасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News.

Нейтон подчеркнул, что не развернет войска в Украине, если не будет уверен в их защищенности. Он отметил, что все операционные риски рассматриваются в координации с участниками "Коалиции решительных", и дополнительное финансирование помогает минимизировать потенциальные угрозы.

Гарантии безопасности для британских военных

На вопрос депутата-консерватора Джесси Нормана о том, будут ли британские войска обеспечены всем необходимым для контроля за выполнением мирного соглашения, Нейтон ответил утвердительно.

"Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность", — заявил главнокомандующий ВС Великобритании.

По его словам, благодаря активному участию в планировании британские военные будут иметь средства для выполнения поставленных задач с минимизацией рисков.

Планы Великобритании в отношении Украины

Великобритания и Франция в декларации от 6 января обязались развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения. По данным газеты The Times, Великобритания планирует направить менее 7,5 тысяч военных для контроля за выполнением потенциального мирного договора.

В то же время Нейтон воздержался от точного сообщения о численности сил, которые будут привлечены для поддержания мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в готовности Путина к завершению войны в Украине и повторного вторжения не будет.

