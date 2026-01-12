Головнокомандувач ЗС Британії: наші військові підуть в Україну лише за умов безпеки
Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон заявив, що перед відправленням британських військових до України необхідно гарантувати їхню безпеку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.
Найтон підкреслив, що не розгорне війська в Україні, якщо не буде впевнений у їхній захищеності. Він зазначив, що всі операційні ризики розглядаються у координації з учасниками "коаліції рішучих", і додаткове фінансування допомагає мінімізувати потенційні загрози.
Гарантії безпеки для британських військових
На запитання депутата-консерватора Джессі Нормана про те, чи будуть британські війська забезпечені всім необхідним для контролю за виконанням мирної угоди, Найтон відповів ствердно.
"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку", — заявив головнокомандувач ЗС Великої Британії.
За його словами, завдяки активній участі у плануванні британські військові матимуть засоби для виконання поставлених завдань з мінімізацією ризиків.
Плани Великої Британії щодо України
Британія і Франція у декларації від 6 січня зобов’язалися розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди. За даними газети The Times, Велика Британія планує надіслати менш як 7,5 тисяч військових для контролю за виконанням потенційного мирного договору.
Водночас Найтон утримався від точного повідомлення про чисельність сил, які будуть залучені для підтримки миру.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у готовності Путіна до завершення війни в Україні та повторного вторгнення не буде.
Та шось пригадалося. В перший дійсно жорсткий контактний бій в 22-му попав, бо прискакали на евакуацію поранених. А вийшло так, що потім 2 доби працював під командуванням старого сержанта SAS. Разом з американцями з Дельти та інших спецпідрозділів. Усі ж були добровольцями.
Хто міг взагалі колись подумати, що так буде..
Вже тоді був старим пердуном за 50.
Тягав на собі молодих американських рейнжерів. Поруч 120 прилетіла, мені пох тільки дзвенить, в нього голова падає.. От шо за..
Є шо згадати.
Ох..
Одни балетные войска.
А що на це скажуть віруючі в мір і гарантії безпеки?
І при цьому повісити на українців гарантії безпеки.
Так само як і НАТО не буде.
Говоріть вже нарешті прямо.
Досить лохів дурити.
ми вам дамо в оренду парасольку зразу, як закінчиться дощ! але якщо все-таки знову дощ почнеться, то договір оренди парасолі ми зразу анулюємо і будемо вимагати її назад, бо ж нам самим треба парасолька в дощ. ХАХАХАХААХ!!!!!
