Головнокомандувач ЗС Британії: наші військові підуть в Україну лише за умов безпеки

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон заявив, що перед відправленням британських військових до України необхідно гарантувати їхню безпеку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

Найтон підкреслив, що не розгорне війська в Україні, якщо не буде впевнений у їхній захищеності. Він зазначив, що всі операційні ризики розглядаються у координації з учасниками "коаліції рішучих", і додаткове фінансування допомагає мінімізувати потенційні загрози.

Гарантії безпеки для британських військових

На запитання депутата-консерватора Джессі Нормана про те, чи будуть британські війська забезпечені всім необхідним для контролю за виконанням мирної угоди, Найтон відповів ствердно.

"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку", — заявив головнокомандувач ЗС Великої Британії.

За його словами, завдяки активній участі у плануванні британські військові матимуть засоби для виконання поставлених завдань з мінімізацією ризиків.

Плани Великої Британії щодо України

Британія і Франція у декларації від 6 січня зобов’язалися розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди. За даними газети The Times, Велика Британія планує надіслати менш як 7,5 тисяч військових для контролю за виконанням потенційного мирного договору.

Водночас Найтон утримався від точного повідомлення про чисельність сил, які будуть залучені для підтримки миру.

А навіщо вони тут, коли буде безпечно та мир? Для чого?
12.01.2026 21:56 Відповісти
сцикуни
12.01.2026 21:53 Відповісти
Круговорот безпеки і безпекових угод в в природі, або безпекова угода Шредингера , гарантії безпеки в суперпозиції.
12.01.2026 21:54 Відповісти
12.01.2026 21:53 Відповісти
Де таких союзничків знайшли. Тиждень як підмахнули бамажку, а вже петляють .
12.01.2026 22:00 Відповісти
Та зрозуміли ми вже. Але Європа з нами не переплутайте.
12.01.2026 21:53 Відповісти
12.01.2026 21:54 Відповісти
12.01.2026 21:56 Відповісти
Як навіщо, бухати у дешевих за їх мірками кабаках і дівчат знімати місцевих.
12.01.2026 22:13 Відповісти
і так само швидко вийдуть, якщо з'явиться небезпека ?

12.01.2026 21:57 Відповісти
Ну звісно!
12.01.2026 22:01 Відповісти
Ну вони ж зобов'язувалися забезпечувати безпеку. А про небезпеку ніхто нічого не обіцяв
12.01.2026 22:09 Відповісти
за умов безпеки..
Та шось пригадалося. В перший дійсно жорсткий контактний бій в 22-му попав, бо прискакали на евакуацію поранених. А вийшло так, що потім 2 доби працював під командуванням старого сержанта SAS. Разом з американцями з Дельти та інших спецпідрозділів. Усі ж були добровольцями.
Хто міг взагалі колись подумати, що так буде..
Вже тоді був старим пердуном за 50.
Тягав на собі молодих американських рейнжерів. Поруч 120 прилетіла, мені пох тільки дзвенить, в нього голова падає.. От шо за..
Є шо згадати.
Ох..
12.01.2026 21:58 Відповісти
Поки Україна успішно стримує російську армію, Європа може почуватися в безпеці, сказав голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW. (с)
12.01.2026 21:59 Відповісти
ЗСУ ще будуть захищяти солдат Британії ?
12.01.2026 21:59 Відповісти
Тобто не британьські війська гарантуватимуть безпеку Україні, а Україна повинна гарантувати безпеку британьськім військам. Ахіреть....
12.01.2026 22:00 Відповісти
Кроме ЗСУ в мире армий не осталось.
Одни балетные войска.
12.01.2026 22:00 Відповісти
Хіба можна називати військовими тих, хто боїться воювати? Так само не можна називати шахтарем того, хто боїться спускатись у шахту, або льотчиком того, хто боїться лізти у кабіну пілота.
12.01.2026 22:02 Відповісти
12.01.2026 22:03 Відповісти
Нах тоді ви тут треба?
12.01.2026 22:03 Відповісти
Щоб гроші від ООН і України отримувати. А ви про що думали? Що вони воювати проти рашистів прийдуть?
12.01.2026 22:06 Відповісти
Тобто гаранти безпеки прийдуть в Україну тільки якщо їм гарантуватимуть безпеку? А безпеку будуть забезпечувати рашисти чи ЗСУ?
А що на це скажуть віруючі в мір і гарантії безпеки?
12.01.2026 22:03 Відповісти
так це Україні треба набрати додатково два корпуса , щоб охороняти євросцикунів нати ?
12.01.2026 22:04 Відповісти
То це виходить, що Великобританія відправлятиме війська в Україну не для того, щоб гарантувати її безпеку, в для того, щоб Україна надала їм гарантію безпеки? Як писав Лесь Подеревянський: " Куди не кину оком стомленим - скрізь довбо@оби!" Тоді вони тут взагалі ні до чого
12.01.2026 22:05 Відповісти
И нахиба вы тут нужны тогда?)
12.01.2026 22:09 Відповісти
Та на якого чорта лисого нам ці боягузи тут здалися? Складається враження, що вони спецом таке кажуть, щоб пуйло не хотіло цю війну припиняти.
12.01.2026 22:12 Відповісти
лютий треш... нахіба вони тоді тут треба??
12.01.2026 22:12 Відповісти
Їхня мета відділити Донбас і Крим від України.
І при цьому повісити на українців гарантії безпеки.
12.01.2026 22:16 Відповісти
Тоді стає питання, а наКуя вони тоді взагалі потрібні? Щоб нашим воїнам прибавити роботи? З кацапнею воювати та ще й миротворцям безпеку забезпечувати?
12.01.2026 22:18 Відповісти
Тільки з умовою що вони можуть літом ходити в шортах,спокійно загоряти.Ходити в Сільпо на закупи.І також спокійно поїсти в Пузатій Хаті
12.01.2026 22:19 Відповісти
А безбеку їм ЗСУ мають гарантувати?
12.01.2026 22:20 Відповісти
Тобто не буде гарантій.
Так само як і НАТО не буде.
Говоріть вже нарешті прямо.
Досить лохів дурити.
12.01.2026 22:28 Відповісти
звичайний банкірський підхід до діл: ми вам позичимо гроші тільки, коли побачимо що ви достатньо багато заробляєте і ваші зароблені гроші на рахунку в нашому банку.

ми вам дамо в оренду парасольку зразу, як закінчиться дощ! але якщо все-таки знову дощ почнеться, то договір оренди парасолі ми зразу анулюємо і будемо вимагати її назад, бо ж нам самим треба парасолька в дощ. ХАХАХАХААХ!!!!!

хитровиєбані жиди при владі, що в Україні, що в гейропі, що в британії, що в сша, що на раковій *********.....
12.01.2026 22:29 Відповісти
Якщо ще хтось нічого не зрозумів то зараз Тромб і Європа не рятує Україну а примушує Україну віддати ***** все що він хоче заради підписання ''мінська 3''. Ніхто при цьому нічого Україні не гарантуватиме. Бо їхня ціль скормлювати Україну рашистам по шматку в надії що колись ***** здохне або московський режим ропадеться і рашисти на встигнуть дійти в цьому сторіччі до Європи, принаймні до центральної Європи.
12.01.2026 22:29 Відповісти
Военные туристы. Но с гарантиями. Мало ли шо...
12.01.2026 22:31 Відповісти
12.01.2026 22:32 Відповісти
на кой хер они тут нужны ????
12.01.2026 22:45 Відповісти
Так зрозуміло, що реально за нас воювати та помирати не буде. Проблема в тому, що наш наперсточник Зеля це лайно намагається втулити нам.
12.01.2026 22:52 Відповісти
Це вони так і Грерландію планують "захищати"?😂🤣🤣🤣
12.01.2026 22:59 Відповісти
Військові, яких треба самих охороняти. Пародія.
12.01.2026 23:01 Відповісти
то то не військові , то волонтери .
12.01.2026 23:22 Відповісти
А в Гренландію ви поїдете за цієї ж умови?
12.01.2026 23:24 Відповісти
В памперсах
12.01.2026 23:34 Відповісти
Най тоді вони тут вирвалися?
13.01.2026 00:18 Відповісти
Ну дають! Ми будемо пожежниками, за умови якщо не буде пожеж. Тоді нафіга ви тут здалися.
13.01.2026 06:20 Відповісти
Weak western idiots
13.01.2026 07:29 Відповісти
так нафиг они тогда надо ахаха
13.01.2026 07:38 Відповісти
Главнокомандующий ВС Великобритании: Наши военные пойдут в Украину только при условии безопасности - по WhatsApp.
13.01.2026 12:04 Відповісти
 
 