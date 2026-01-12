Головнокомандувач ЗС Британії: наші військові підуть в Україну лише за умов безпеки

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон заявив, що перед відправленням британських військових до України необхідно гарантувати їхню безпеку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

Найтон підкреслив, що не розгорне війська в Україні, якщо не буде впевнений у їхній захищеності. Він зазначив, що всі операційні ризики розглядаються у координації з учасниками "коаліції рішучих", і додаткове фінансування допомагає мінімізувати потенційні загрози.

Гарантії безпеки для британських військових

На запитання депутата-консерватора Джессі Нормана про те, чи будуть британські війська забезпечені всім необхідним для контролю за виконанням мирної угоди, Найтон відповів ствердно.

"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку", — заявив головнокомандувач ЗС Великої Британії.

За його словами, завдяки активній участі у плануванні британські військові матимуть засоби для виконання поставлених завдань з мінімізацією ризиків.

Плани Великої Британії щодо України

Британія і Франція у декларації від 6 січня зобов’язалися розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди. За даними газети The Times, Велика Британія планує надіслати менш як 7,5 тисяч військових для контролю за виконанням потенційного мирного договору.

Водночас Найтон утримався від точного повідомлення про чисельність сил, які будуть залучені для підтримки миру.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у готовності Путіна до завершення війни в Україні та повторного вторгнення не буде.

