Безвозвратные потери России на фронте в Украине составляют 25 тыс. солдат в месяц, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия в боях против Украины ежемесячно теряет до 25 тысяч человек.

на форуме "Глобальная Европа"

Потери россиян ежемесячно

Рютте подчеркнул, что из-за стойкой обороны Вооруженных сил Украины российские войска несут масштабные потери на поле боя.

"За один месяц это от 20 000 до 25 000 погибших российских солдат. Я говорю не о тяжело раненых, а о погибших. Если сравнить это с войной в Афганистане в 1980-х годах, где они потеряли около 20 000 солдат за 10 лет, — контраст поразительный. Сейчас они теряют столько же — и даже больше — только за один месяц, — сказал генсек.

Потери РФ за 2025 год

По словам Рютте, только в 2025 году Россия могла потерять в Украине 300 тысяч погибших, а если эти данные экстраполировать на почти четыре года войны, то общие потери на фронте составят около 1,2 миллиона россиян.

В то же время, по оценкам НАТО, суммарные потери российских войск в войне против Украины, включая ликвидированных и раненых, по состоянию на декабрь 2025 года составили 1,15 млн человек.

Кроме того, Рютте заявил, что Москва не демонстрирует никаких признаков смягчения своей позиции в отношении НАТО и, наоборот, стремится к долгосрочной конфронтации.

