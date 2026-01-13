РУС
Безвозвратные потери России на фронте в Украине составляют 25 тыс. солдат в месяц, - Рютте

Рютте назвал потери России в Украине за месяц

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия в боях против Украины ежемесячно теряет до 25 тысяч человек. 

Об этом он сказал на форуме "Глобальная Европа", передает Цензор.НЕТ.

Потери россиян ежемесячно

Рютте подчеркнул, что из-за стойкой обороны Вооруженных сил Украины российские войска несут масштабные потери на поле боя.

"За один месяц это от 20 000 до 25 000 погибших российских солдат. Я говорю не о тяжело раненых, а о погибших. Если сравнить это с войной в Афганистане в 1980-х годах, где они потеряли около 20 000 солдат за 10 лет, — контраст поразительный. Сейчас они теряют столько же — и даже больше — только за один месяц, — сказал генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 19 генералов РФ, - The Insider

Потери РФ за 2025 год

  • По словам Рютте, только в 2025 году Россия могла потерять в Украине 300 тысяч погибших, а если эти данные экстраполировать на почти четыре года войны, то общие потери на фронте составят около 1,2 миллиона россиян.

В то же время, по оценкам НАТО, суммарные потери российских войск в войне против Украины, включая ликвидированных и раненых, по состоянию на декабрь 2025 года составили 1,15 млн человек. 

Кроме того, Рютте заявил, что Москва не демонстрирует никаких признаков смягчения своей позиции в отношении НАТО и, наоборот, стремится к долгосрочной конфронтации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ била "Орешником", чтобы убедить НАТО отказаться от помощи Украине, - Рютте

армия РФ (21907) потери (4660) Рютте Марк (569) война в Украине (7484)
ви за наших розкажіть краще. мені пох на тих недоумків. при Порошенку було все на видноті. а зараз-табу
13.01.2026 20:58 Ответить
Цитата з совкового мультика:
- Маловато будет!
13.01.2026 21:02 Ответить
Згоден,мало
13.01.2026 21:12 Ответить
А які "безповоротні втрати України " ?
13.01.2026 21:02 Ответить
Непатріотичні питання задаєте . За такі питання можна легко отримати званіє "агєнта кремля " чи піти в бан .
13.01.2026 21:18 Ответить
А мені похрін що диванні ура-патріоти з гівномарафоном замість мізків напишуть що я "агєнт крємля " ,вже не раз банили ,і що ?
13.01.2026 21:24 Ответить
Громадянська війна на балалайні значно покращила б цю статистику.
13.01.2026 21:12 Ответить
А в нас реінкарнуються?🤔
13.01.2026 21:15 Ответить
@ (мова оригіналу):
Провал наступления на Киев. Десант в Гостомеле. Февраль-март 2022.
Как это было - https://x.com/nigroll/status/2010503828848664966?s=20 видео.
13.01.2026 21:23 Ответить
 
 