Безповоротні втрати Росії на фронті в Україні становлять 25 тис. солдатів на місяць, - Рютте

Рютте назвав втрати Росії в Україні на місяць

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія у боях проти України щомісяця втрачає до 25 тисяч осіб. 

Про це він сказав на форумі "Глобальна Європа", передає Цензор.НЕТ.

Втрати росіян щомісяця

Рютте наголосив, що через стійку оборону Збройних сил України російські війська зазнають масштабних втрат на полі бою.

"За один місяць це від 20 000 до 25 000 загиблих російських солдатів. Я говорю не про тяжко поранених, а про загиблих. Якщо порівняти це з війною в Афганістані в 1980-х роках, де вони втратили близько 20 000 солдатів за 10 років, — контраст вражаючий. Зараз вони втрачають стільки ж — і навіть більше — лише за один місяць, - сказав генсек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 19 генералів РФ, - The Insider

Втрати РФ за 2025 рік

  • За словами Рютте, лише у 2025 році Росія могла втратити в Україні 300 тисяч загиблих, а якщо ці дані екстраполювати на майже чотири роки війни, то загальні втрати на фронті становитимуть близько 1,2 мільйона росіян.

Водночас, за оцінками НАТО, сумарні втрати російських військ у війні проти України, включно з ліквідованими та пораненими, станом на грудень 2025 року становили 1,15 млн осіб. 

Крім того, Рютте заявив, що Москва не демонструє жодних ознак пом’якшення своєї позиції щодо НАТО та навпаки прагне до довгострокової конфронтації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ била "Орєшніком", щоб переконати НАТО відмовитися від допомоги Україні, - Рютте

ви за наших розкажіть краще. мені пох на тих недоумків. при Порошенку було все на видноті. а зараз-табу
13.01.2026 20:58 Відповісти
Громадянська війна на балалайні значно покращила б цю статистику.
13.01.2026 21:12 Відповісти
Цитата з совкового мультика:
- Маловато будет!
13.01.2026 21:02 Відповісти
ви за наших розкажіть краще. мені пох на тих недоумків. при Порошенку було все на видноті. а зараз-табу
13.01.2026 20:58 Відповісти
Цитата з совкового мультика:
- Маловато будет!
13.01.2026 21:02 Відповісти
Згоден,мало
13.01.2026 21:12 Відповісти
Громадянська війна на балалайні значно покращила б цю статистику.
13.01.2026 21:12 Відповісти
А в нас реінкарнуються?🤔
13.01.2026 21:15 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Провал наступления на Киев. Десант в Гостомеле. Февраль-март 2022.
Как это было - https://x.com/nigroll/status/2010503828848664966?s=20 видео.
13.01.2026 21:23 Відповісти
И такая вражаючая статистика даже не вызывает у этого идиота подозрений.
13.01.2026 22:12 Відповісти
а України ?
14.01.2026 00:07 Відповісти
Потери СССР в афганской войне : официально 15030 ч.-убито,
более 53700 ч.-- ранено искалечено.
Афганистан -- более 2млн. человек!!!! убитых и искалеченных
из 27 млн.всего населения. Вот таков "интернациональный долг".!
14.01.2026 00:59 Відповісти
Реальна кількість санітарних втрат СА в Афганістані засекречена і по нинішній день: все, що пов"язано з московщиною завжди будувалося на брехні.
Лише така деталь - наші середньо - і важкопоранені військовослужбовці транспортувалися на лікування до клінік в Союз. Це були цивільні медичні заклади і, якщо поранені там померали (а вони там померали...), то йшли по статистиці не як бойові санітарні втрати, а як померлі цивільні хворі громадяни в цивільних медичних закладах. Печалька...
14.01.2026 12:54 Відповісти
Рютте-рютте---- оружие надо было давать, что просили--- теперь поздно считать там! Там валом мяса, и всегда там так воевали, им хватает всегда! Там нравится сдохнуть за царя! А в Украине нет. Когда добровольцы весь 22 г в очередях стоял в военкоматы, тогда оружие дали бы! Теперь ждите вы--- они уже идут к вам серунам!
14.01.2026 07:18 Відповісти
 
 