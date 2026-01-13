Безповоротні втрати Росії на фронті в Україні становлять 25 тис. солдатів на місяць, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія у боях проти України щомісяця втрачає до 25 тисяч осіб.

Про це він сказав на форумі "Глобальна Європа", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати росіян щомісяця

Рютте наголосив, що через стійку оборону Збройних сил України російські війська зазнають масштабних втрат на полі бою.

"За один місяць це від 20 000 до 25 000 загиблих російських солдатів. Я говорю не про тяжко поранених, а про загиблих. Якщо порівняти це з війною в Афганістані в 1980-х роках, де вони втратили близько 20 000 солдатів за 10 років, — контраст вражаючий. Зараз вони втрачають стільки ж — і навіть більше — лише за один місяць, - сказав генсек.

Втрати РФ за 2025 рік

За словами Рютте, лише у 2025 році Росія могла втратити в Україні 300 тисяч загиблих, а якщо ці дані екстраполювати на майже чотири роки війни, то загальні втрати на фронті становитимуть близько 1,2 мільйона росіян.

Водночас, за оцінками НАТО, сумарні втрати російських військ у війні проти України, включно з ліквідованими та пораненими, станом на грудень 2025 року становили 1,15 млн осіб.

Крім того, Рютте заявив, що Москва не демонструє жодних ознак пом’якшення своєї позиції щодо НАТО та навпаки прагне до довгострокової конфронтації.

