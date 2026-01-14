РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
634 1

В Киеве тревога из-за угрозы БПЛА. ПВО работает в Киевской области

шахед над Киевом

Утром 14 января 2026 года в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Что известно

В нескольких районах Киевской и Черниговской областей также объявлена тревога.

"БПЛА с севера курсом на Киев", - информируют Воздушные силы.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщает пресс-центр Киевской ОГА.

Карта

воздушная тревога

Автор: 

Киев (26576) Воздушные силы (2891) воздушная тревога (860) Шахед (1812)
❗️Шахед вдарив по багатоповерхівці на Оболоні в Києві - там зараз пожежа в квартирі
