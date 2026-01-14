В Киеве тревога из-за угрозы БПЛА. ПВО работает в Киевской области

Утром 14 января 2026 года в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В нескольких районах Киевской и Черниговской областей также объявлена тревога.

"БПЛА с севера курсом на Киев", - информируют Воздушные силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 500 домов в Киеве остаются без тепла, ситуация со светом – чрезвычайно сложная, - Кличко

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщает пресс-центр Киевской ОГА.

Карта

Читайте также: Враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе