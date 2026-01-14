В Киеве тревога из-за угрозы БПЛА. ПВО работает в Киевской области
Утром 14 января 2026 года в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Что известно
В нескольких районах Киевской и Черниговской областей также объявлена тревога.
"БПЛА с севера курсом на Киев", - информируют Воздушные силы.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщает пресс-центр Киевской ОГА.
Карта
