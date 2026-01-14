У Києві була тривога через загрозу БпЛА. ППО працювала на Київщині (оновлено)
Зранку 14 січня 2026 року у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 8.33 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Що відомо?
У кількох районах Київщини та на Чернігівщині також оголошено тривогу.
"БпЛА з півночі курсом на Київ", - інформують Повітряні сили.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - інформує пресцентр Київської ОВА.
Мапа
Станом на 7.54 мапа така:
