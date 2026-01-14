1 072 0
Взрывы раздались в Киеве: рашисты атакуют беспилотниками (обновлено)
Российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате вражеской атаки горит квартира в многоэтажке в Оболонском районе", - говорится в сообщении.
Утром в столице прогремело несколько взрывов.
Мэр Кличко заявил, что БПЛА попал в 16-этажный жилой дом на уровне 8 этажа.
В КГВА позже уточнили, что пожар в Оболонском районе не связан с атакой БпЛА. Причины устанавливаются.
Глава города заявил, что в районе Осокорков работает ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
- В области работают силы ПВО.
