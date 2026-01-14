Взрывы раздались в Киеве: рашисты атакуют беспилотниками (обновлено)

Российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате вражеской атаки горит квартира в многоэтажке в Оболонском районе", - говорится в сообщении.

Утром в столице прогремело несколько взрывов.

Мэр Кличко заявил, что БПЛА попал в 16-этажный жилой дом на уровне 8 этажа.

В КГВА позже уточнили, что пожар в Оболонском районе не связан с атакой БпЛА. Причины устанавливаются.

Глава города заявил, что в районе Осокорков работает ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В области работают силы ПВО.

