РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
1 072 0

Взрывы раздались в Киеве: рашисты атакуют беспилотниками (обновлено)

В Киеве прогремели взрывы утром 14 января: горит квартира на Оболони

Российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В результате вражеской атаки горит квартира в многоэтажке в Оболонском районе", - говорится в сообщении.

Утром в столице прогремело несколько взрывов.

Мэр Кличко заявил, что БПЛА попал в 16-этажный жилой дом на уровне 8 этажа.

В КГВА позже уточнили, что пожар в Оболонском районе не связан с атакой БпЛА. Причины устанавливаются.

Глава города заявил, что в районе Осокорков работает ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев будет обеспечивать пожилых и маломобильных жителей горячим питанием, - Кличко

Что предшествовало?

Читайте: Энергетики сделали почти невозможное: в Кривом Роге зажилили обесточенных абонентов, котельные запущены

Автор: 

Киев (26576) обстрел (31325)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 