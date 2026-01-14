Вибухи пролунали у Києві: рашисти атакують безпілотниками (оновлено)
Російські окупанти атакували Київ безпілотниками.
Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок ворожої атаки горить квартира у багатоповерхівці в Оболонському районі", - йдеться в повідомленні.
Вранці у столиці пролунали кілька вибухів.
Мер Кличко заявив, що БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху.
У КМВА згодом уточнили, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана із атакою БпЛА. Причини встановлюються.
Очільник міста заявив, що у районі Осокорків працює ППО. Ворожа атака на Київ триває.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
- В області працюють сили ППО.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, дрони перед заходом на ціль скидабть на підльоті міни з метою ураження людей, які потім прибудуть на огляд.
Вчора такий випадок вперше зафіксовано на Рівненщині.