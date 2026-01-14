Вибухи пролунали у Києві: рашисти атакують безпілотниками (оновлено)

Російські окупанти атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Внаслідок ворожої атаки горить квартира у багатоповерхівці в Оболонському районі", - йдеться в повідомленні.

Вранці у столиці пролунали кілька вибухів.

Мер Кличко заявив, що БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху.

У КМВА згодом уточнили, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана із атакою БпЛА. Причини встановлюються.

Очільник міста заявив, що у районі Осокорків працює ППО. Ворожа атака на Київ триває.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

В області працюють сили ППО.

