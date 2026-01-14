РУС
Нападение с ножом в школе Киева: подозреваемого подростка отправят под стражу после лечения

прокуратура

14-летнему парню, которого подозревают в покушении на убийство учительницы и одноклассника в школе на Оболони, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Отправят в СИЗО

По ходатайству ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры 14-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней.

Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО.

Что предшествовало?

  • Напомним, 12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.
  • Учительница и одноклассник подозреваемого сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
  • Действия юноши квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

Ось така херня, малятка, любі хлопчики й дівчатка!!
Пильнуймо за однокласниками і спілкуймося з Батьками, щоб потім ГОРЯ не було!
14.01.2026 17:11 Ответить
Все ще не вияснили хто булив хлопця? Чи не хочеться псувати імідж вчителькині та грантоїдським програмам із запобігання булінгу в школах?
14.01.2026 17:25 Ответить
Адольф Гітлєр.
14.01.2026 17:29 Ответить
То, что у него было написано на футболке "Гитлер капут" говорит о том, что он антифашист, а как говорил Трамп в конце своей первой каденции "Антифашизм -одна из главных загроз современному людству", примерно так он сказал. Хиба вин не прав?
14.01.2026 17:36 Ответить
Тут на фото він не ****** на людину, яку булять... Швидше, навпаки, такий сам булити буде!
14.01.2026 17:32 Ответить
Облычча настоящего дегенерата-антифашиста
14.01.2026 17:37 Ответить
 
 