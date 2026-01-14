Нападение с ножом в школе Киева: подозреваемого подростка отправят под стражу после лечения
14-летнему парню, которого подозревают в покушении на убийство учительницы и одноклассника в школе на Оболони, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Отправят в СИЗО
По ходатайству ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры 14-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней.
Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО.
Что предшествовало?
- Напомним, 12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.
- Учительница и одноклассник подозреваемого сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
- Действия юноши квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).
Пильнуймо за однокласниками і спілкуймося з Батьками, щоб потім ГОРЯ не було!