Напад із ножем у школі Києва: підозрюваного підлітка відправлять під варту після лікування

прокуратура

14-річному хлопцю, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника у школі на Оболоні, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Відправлять в СІЗО

За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів.

Наразі підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику.
  • Вчителька та однокласник підозрюваного нині перебувають у лікарні в тяжкому стані.
  • Дії юнака кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

Ось така херня, малятка, любі хлопчики й дівчатка!!
Пильнуймо за однокласниками і спілкуймося з Батьками, щоб потім ГОРЯ не було!
14.01.2026 17:11 Відповісти
Все ще не вияснили хто булив хлопця? Чи не хочеться псувати імідж вчителькині та грантоїдським програмам із запобігання булінгу в школах?
14.01.2026 17:25 Відповісти
Адольф Гітлєр.
14.01.2026 17:29 Відповісти
То, что у него было написано на футболке "Гитлер капут" говорит о том, что он антифашист, а как говорил Трамп в конце своей первой каденции "Антифашизм -одна из главных загроз современному людству", примерно так он сказал. Хиба вин не прав?
14.01.2026 17:36 Відповісти
Класний висновок! Браво!
В мого доброго знайомого тесть під час нападу "білої гарячки" бігав по кімнаті з кухонним ножем і колов зелених чортів, котрі плигали перед ним по кімнаті, меблях та стінах .... . Слідуючи вашій логіці той добродій, борячись з нечистою силою, мабуть Святий?
14.01.2026 18:18 Відповісти
Тут на фото він не ****** на людину, яку булять... Швидше, навпаки, такий сам булити буде!
14.01.2026 17:32 Відповісти
Облычча настоящего дегенерата-антифашиста
14.01.2026 17:37 Відповісти
 
 