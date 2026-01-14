Напад із ножем у школі Києва: підозрюваного підлітка відправлять під варту після лікування
14-річному хлопцю, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника у школі на Оболоні, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Відправлять в СІЗО
За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів.
Наразі підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.
Що передувало?
- Нагадаємо, 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику.
- Вчителька та однокласник підозрюваного нині перебувають у лікарні в тяжкому стані.
- Дії юнака кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).
Пильнуймо за однокласниками і спілкуймося з Батьками, щоб потім ГОРЯ не було!
В мого доброго знайомого тесть під час нападу "білої гарячки" бігав по кімнаті з кухонним ножем і колов зелених чортів, котрі плигали перед ним по кімнаті, меблях та стінах .... . Слідуючи вашій логіці той добродій, борячись з нечистою силою, мабуть Святий?