Напад із ножем у школі Києва: підозрюваного підлітка відправлять під варту після лікування

14-річному хлопцю, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника у школі на Оболоні, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Відправлять в СІЗО

За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів.

Наразі підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

Що передувало?

Нагадаємо, 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику.

Вчителька та однокласник підозрюваного нині перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Дії юнака кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

