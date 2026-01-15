В российском Орске после взрыва на подстанции произошел блэкаут
Вечером 14 января в городе Орск Оренбургской области произошел взрыв на электроподстанции, которая обеспечивает электроснабжение города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых и OSINT-каналов.
Сначала электроэнергия пропала в отдельных районах, а затем отключение электроэнергии охватило весь Орск.
"После взрыва на подстанции в городе начался масштабный блэкаут", – отмечают участники OSINT-сообщества.
Массовое отключение электроэнергии и реакция местных жителей
В социальных сетях жители Орска массово сообщают об отсутствии света, мобильной связи и интернета. По их словам, электроснабжение пропало почти одновременно во всех районах города.
Мониторинговые каналы подтверждают, что именно взрыв на ключевой электроподстанции стал причиной аварийного отключения.
Официальная информация отсутствует
По состоянию на утро 15 января региональные власти не предоставили никаких официальных объяснений причин взрыва. Также сообщается, что во время инцидента воздушная тревога в регионе не объявлялась.
