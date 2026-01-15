РУС
В российском Орске после взрыва на подстанции произошел блэкаут

В Орске РФ произошел блэкаут

Вечером 14 января в городе Орск Оренбургской области произошел взрыв на электроподстанции, которая обеспечивает электроснабжение города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых и OSINT-каналов.

Сначала электроэнергия пропала в отдельных районах, а затем отключение электроэнергии охватило весь Орск. 

"После взрыва на подстанции в городе начался масштабный блэкаут", – отмечают участники OSINT-сообщества.

Массовое отключение электроэнергии и реакция местных жителей

В социальных сетях жители Орска массово сообщают об отсутствии света, мобильной связи и интернета. По их словам, электроснабжение пропало почти одновременно во всех районах города.

Мониторинговые каналы подтверждают, что именно взрыв на ключевой электроподстанции стал причиной аварийного отключения.

Официальная информация отсутствует

По состоянию на утро 15 января региональные власти не предоставили никаких официальных объяснений причин взрыва. Также сообщается, что во время инцидента воздушная тревога в регионе не объявлялась.

россия (98676) блэкаут (64)
Топ комментарии
+3
Там четверта ранку
показать весь комментарий
15.01.2026 00:24 Ответить
+3
показать весь комментарий
15.01.2026 00:32 Ответить
+2
Орки, що з ї*алом?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Орки, що з ї*алом?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:19 Ответить
орКск
показать весь комментарий
15.01.2026 00:52 Ответить
Станом на ранок 15 січня??? Це як???
показать весь комментарий
15.01.2026 00:20 Ответить
Там четверта ранку
показать весь комментарий
15.01.2026 00:24 Ответить
Станом на ранок 15 січня регіональна влада не надала жодних офіційних пояснень щодо причин вибуху. Також повідомляється, що під час інциденту повітряна тривога в регіоні не оголошувалася. Джерело: https://censor.net/ua/n3595527
Поспішив редакторюшка
показать весь комментарий
15.01.2026 00:21 Ответить
GMT+5
показать весь комментарий
15.01.2026 00:25 Ответить
Станом на момент подачі інформації в тих ****** було двадцять хвилин на четверту.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:27 Ответить
В столиці оркостану блекаут 🍾
показать весь комментарий
15.01.2026 00:23 Ответить
В маасквє, штолє?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:25 Ответить
Джерело інформації?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:26 Ответить
госпаде это игра слов орск - оркск
показать весь комментарий
15.01.2026 01:27 Ответить
В Орську оруть орчани.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:29 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 00:32 Ответить
тотальний ор у орків в Орську)))
Мені це подобається.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:51 Ответить
 
 