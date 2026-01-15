У російському Орську після вибуху на підстанції стався блекаут
Увечері 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка забезпечує електропостачання міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях моніторингових та OSINT-каналів.
Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом знеструмлення охопило весь Орськ.
"Після вибуху на підстанції в місті почався масштабний блекаут", – зазначають учасники OSINT-спільноти.
Масове знеструмлення та реакція місцевих жителів
У соціальних мережах мешканці Орська масово повідомляють про відсутність світла, мобільного зв’язку та інтернету. За їхніми словами, електропостачання зникло майже одночасно в усіх районах міста.
Моніторингові канали підтверджують, що саме вибух на ключовій електропідстанції став причиною аварійного відключення.
Офіційна інформація відсутня
Станом на ранок 15 січня регіональна влада не надала жодних офіційних пояснень щодо причин вибуху. Також повідомляється, що під час інциденту повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.
