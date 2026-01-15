У російському Орську після вибуху на підстанції стався блекаут

В Орську РФ стався блекаут

Увечері 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка забезпечує електропостачання міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях моніторингових та OSINT-каналів.

Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом знеструмлення охопило весь Орськ. 

"Після вибуху на підстанції в місті почався масштабний блекаут", – зазначають учасники OSINT-спільноти.

Масове знеструмлення та реакція місцевих жителів

У соціальних мережах мешканці Орська масово повідомляють про відсутність світла, мобільного зв’язку та інтернету. За їхніми словами, електропостачання зникло майже одночасно в усіх районах міста.

Моніторингові канали підтверджують, що саме вибух на ключовій електропідстанції став причиною аварійного відключення.

Офіційна інформація відсутня

Станом на ранок 15 січня регіональна влада не надала жодних офіційних пояснень щодо причин вибуху. Також повідомляється, що під час інциденту повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.

Топ коментарі
15.01.2026 00:32 Відповісти
Орки, що з ї*алом?
15.01.2026 00:19 Відповісти
Там четверта ранку
15.01.2026 00:24 Відповісти
Орки, що з ї*алом?
15.01.2026 00:19 Відповісти
орКск
15.01.2026 00:52 Відповісти
Станом на ранок 15 січня??? Це як???
15.01.2026 00:20 Відповісти
Там четверта ранку
15.01.2026 00:24 Відповісти
А на Гаваях ше тіко вечір 14.
15.01.2026 03:51 Відповісти
Зараз в Японії вже вечір - бо Земля куляста і поділена на 24 часові пояси , а на Гаваях ше тіко 14 числа.
15.01.2026 03:50 Відповісти
Станом на ранок 15 січня регіональна влада не надала жодних офіційних пояснень щодо причин вибуху. Також повідомляється, що під час інциденту повітряна тривога в регіоні не оголошувалася. Джерело: https://censor.net/ua/n3595527
Поспішив редакторюшка
15.01.2026 00:21 Відповісти
GMT+5
15.01.2026 00:25 Відповісти
Станом на момент подачі інформації в тих ****** було двадцять хвилин на четверту.
15.01.2026 00:27 Відповісти
Ви в школу на географію ходили - а туди не ходити тре було а слухати шо вчителі розказують .
15.01.2026 03:52 Відповісти
В столиці оркостану блекаут 🍾
15.01.2026 00:23 Відповісти
В маасквє, штолє?
15.01.2026 00:25 Відповісти
Джерело інформації?
15.01.2026 00:26 Відповісти
госпаде это игра слов орск - оркск
15.01.2026 01:27 Відповісти
В Орську оруть орчани.
15.01.2026 00:29 Відповісти
Ага, ага. Если муж козы козел, то муж осы осел
15.01.2026 06:17 Відповісти
15.01.2026 00:32 Відповісти
тотальний ор у орків в Орську)))
Мені це подобається.
15.01.2026 00:51 Відповісти
То казахи свої етнічні землі почали відвойовувати.
15.01.2026 02:39 Відповісти
І що, це адекватна відповідь?! Це мізер.
15.01.2026 07:13 Відповісти
У Львівській області кабміном створений штучний блекаут."Дякуємо" землянському і його псам.
15.01.2026 13:21 Відповісти
 
 