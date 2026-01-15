С начала суток на фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, больше всего атак под Покровском, - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 74 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян.

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рыжевка, Рогизное, Безсаловка, Волфино, Кучеровка, Искрисковщина, Прогресс, Шпиль на Сумщине.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, осуществил 69 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня. Наши воины отразили одну атаку российских захватчиков.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое и в направлениях населенных пунктов Избицкое, Круглое. Сейчас одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении враг дважды наступал на позиции наших защитников, в сторону Песчаного и Куриловки, получил отпор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районе населенных пунктов Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки. Один бой продолжается.

На Славянском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Северска.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

Силы обороны остановили девять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки и Софиевки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 26 раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Родинское. Наши защитники уже отразили 22 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отразили пять атак противника вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении наши воины отразили пять атак вражеских подразделений в районах Солодкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары по Рождественке, Самойловке, Горькому, Воздвижовке.

На Ореховском направлении пока произошло три боевых столкновения, в районах Степногорска и Степного. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

