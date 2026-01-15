Від початку доби на фронті зафіксовано 74 боєзіткнення, найбільше атак під Покровськом, - Генштаб
Від початку доби на фронті зафіксовано 74 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Рижівка, Рогізне, Безсалівка, Волфине, Кучерівка, Іскрисківщина, Прогрес, Шпиль Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 69 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе та у напрямках населених пунктів Ізбицьке, Кругле. Наразі одне боєзіткнення триває.
- На Куп’янському напрямку ворог два рази наступав на позиції наших захисників, у бік Піщаного та Курилівки, отримав відсіч.
Бої на сході
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог атакував у районі населених пунктів Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки. Один бій триває.
На Слов’янському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Сіверська.
На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.
Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки й Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Родинське. Наші захисники вже відбили 22 атаки, чотири боєзіткнення продовжуються.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворожих підрозділів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці.
- На Оріхівському напрямку наразі відбулося три бойові зіткнення, у районах Степногірська та Степового. Бій триває.
- На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Напрямок буде активним протягом усього 2026 року: противник активно штурмуватиме від Приморського до Гуляйпільського напрямків.
На Костянтинівському напрямку супротивник продовжує активні штурмові дії на флангах.
На північ від Яблунівки тривають бої у напрямку населених пунктів Степанівка та Бересток. На близьких підступах до останнього фіксується російська піхота. Противник закріпився вздовж лісосмуг на північ від Яблунівки і зайняв 2 опорні пункти.
На Слов'янському напрямку противник просунувся вздовж лісосмуг та дороги у напрямку Міньківки на ділянці площею 2,7 км². Також у напрямку останнього російські війська штурмують із боку каналу Сіверський Донець-Донбас.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаки противника в Озерному, на південь від Ямполя. Під час однієї з атак російській піхоті вдалося просочитися до південної частини населеного пункту.
На Борівському напрямку противник закрив частину «кишені» і продовжує штурмувати район опорних пунктів. Для російських військ вихід до річки Оскіл важливий можливістю вирівняти лінію фронту по природному кордону у вигляді річки та вивільнити сили й засоби для посилення тиску на сусідніх ділянках.
У східній частині Вовчанська противник просунувся у житловій забудові на глибину до 500 метрів і штурмує у напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори.
На північ від останнього російські війська утримують позиції в районі Тихого і активізуються у разі просування з боку Вовчанська. ЗСУ активно працюють дронами, сковуючи дії супротивника, проте ситуація залишається напруженою."