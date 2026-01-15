Суд разрешил Дубинскому выйти из СИЗО под залог в 33 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта по делу о государственной измене. В то же время суд определил альтернативу аресту — залог в размере более 33 миллионов гривен.

об этом пишут "Украинская правда" со ссылкой на Офис генпрокурора, а также "Судебный репортер".

"Шевченковский районный суд города Киева продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 марта этого года, одновременно определив залог в сумме более 33 млн грн", - сообщили в ОГПУ.

Отмечается, что прокуратура пока имеет только вступительную и резолютивную часть судебного решения. После ознакомления со всем текстом будет принято решение о возможности его апелляционного обжалования.

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли два народных депутата Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за границей.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.