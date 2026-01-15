РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Дело Дубинского
1 776 44

Суд разрешил Дубинскому выйти из СИЗО под залог в 33 млн гривен

Арест или залог: суд определил условия меры пресечения для Дубинского

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта по делу о государственной измене. В то же время суд определил альтернативу аресту — залог в размере более 33 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Украинская правда" со ссылкой на Офис генпрокурора, а также "Судебный репортер".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Шевченковский районный суд города Киева продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 марта этого года, одновременно определив залог в сумме более 33 млн грн", - сообщили в ОГПУ.

Отмечается, что прокуратура пока имеет только вступительную и резолютивную часть судебного решения. После ознакомления со всем текстом будет принято решение о возможности его апелляционного обжалования.

Читайте также: Бывший "слуга народа" Дубинский раскритиковал санкции против Мосийчука и Шапошникова: "Мстительный гном хочет похвалы. Если ты не Зежополиз, то - враг государства"

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли два народных депутата Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за границей.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

Автор: 

залог (566) суд (25368) Дубинский Александр (431)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
гандона якого повинні посадити за держ зраду - випускають, афігєть.
мотивація захищати цю державу посилюється з кожною хвилиною.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:54 Ответить
+8
Мабуть чкурне в мацкву до друга-падєльніка деркача, так як злочини проти України творили разом, а "родіна-мать" одного нагородила "звяздой гєроя" і сенаторським місцем в госдурє, а дубинського, которий "собачий рот" нари гріти - несправедливо.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:11 Ответить
+7
Збирають конституційну більшість.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збирають конституційну більшість.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:48 Ответить
Кругообіг ліжок у Верховній Раді: піввареника заходить на хату, собачий рот йде кнопкодавити.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:49 Ответить
От і порішав(((Як таке може бути?((Ганьба.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:49 Ответить
О, ще один...шедевр автопрома ....
показать весь комментарий
15.01.2026 21:49 Ответить
Собачий рот.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:49 Ответить
Так вже несуть бабло - в нас кожний пілозрюваний якийсь нувориш
показать весь комментарий
15.01.2026 21:50 Ответить
Тобто, за зраду під заставу?!
показать весь комментарий
15.01.2026 21:52 Ответить
Ну жи ж богообраний!
показать весь комментарий
15.01.2026 21:55 Ответить
Юля - 50 лімонів! А йому 33? Шедеврально....
показать весь комментарий
15.01.2026 21:52 Ответить
гандона якого повинні посадити за держ зраду - випускають, афігєть.
мотивація захищати цю державу посилюється з кожною хвилиною.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:54 Ответить
тобто плати 800 тис доллярів і зраджуй не ховаючись...?
показать весь комментарий
15.01.2026 21:57 Ответить
З шуфричем змагатиметься, хто раніше здрисне.
Між іншим, цікавий збіг - 33 мільйони застава. Що це, команда така надійшла?
показать весь комментарий
15.01.2026 22:04 Ответить
Цікаво, нашкребе по сусєках?
показать весь комментарий
15.01.2026 22:05 Ответить
Цивільні. Ви ж такі тут агресивні до ЗСУ. Ви ж там стріляєте по тецукашним бусікам.
В чому проблема - завалить цього урода?
Він же зараз в Києві, в Конча-Заспі, чи дома в Василькові.
В чому проблема?
Відвертий ворог.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:08 Ответить
Дочекатися, поки за нього такі ж пахоми внесуть заставу.
Зробіть достойну справу, якщо вже так в ЗСУ страшно ))
показать весь комментарий
15.01.2026 22:12 Ответить
О, зустрілися. Hatsan BTS 12- що скажеш? Мав справу?
показать весь комментарий
15.01.2026 22:27 Ответить
Вітаю, друже!
Нам їх видали. Багато. Від дронів відбиватися.
Справу мав багато і трохи більше.
Фігня.
Почну розказувати, в чому фігня - не вистачить місця.
Не люблю півавтомати, навіть якщо то бенеллі ))
Помпа - наше всьо ))
показать весь комментарий
15.01.2026 22:35 Ответить
Розумію що напівавтомат проти дронів не те- купа недоліків, але для дому хочу саме напівавтомат. Документи зібрав, головне щоб не вимагали вчитися поводженню зі зброєю. Зараз тир не знаю де знайти. Аби ще служив- достатньо запису про зброю у військовому. Може убд так само?- Їхатиму заяву подавати.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:40 Ответить
Все так само як і цивільним.
Порада - не бери п/а, бери помпову рушницю. Любу. Навіть саму дешеву.
ПОмпові - безвідмовні.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:41 Ответить
Погано... Три роки їв, спав і не тільки це з автоматом, а тепер навчання поводження зі зброєю ще проходити. І питання де?...
показать весь комментарий
15.01.2026 22:47 Ответить
Не впевнений, але думаю, що нам вже не треба ті курси.
Пригадую, колись такі курси були в ІБІСі в Києві на Кардачах.
Година часу, якийсь примітивний тест, там ще у них є тир - давали декілька .22LR з Марголіна.
От Марголін - блін... маю мрію.
Офігенний ствол.
На нього якщо ще саундмодератор...
показать весь комментарий
15.01.2026 22:52 Ответить
В мене колись давно, до повномасштабки вже був хатсан п/а. MPA - TS (ts - з навороченим тактикульним телескопічним прикладом).
Перебрав усі набої, з усіма навісками, з контейнерами, без контейнерів. Вже шаманив над тим газовідводом як міг - все одно часто затикався.

нахрєн потрібна зброя, в якій ти не можеш бути 200% впевнений?
показать весь комментарий
15.01.2026 22:47 Ответить
Нам почали видавати навесні минулого року, якраз уже звільнявся. Пару раз встиг постріляти, сподобалося. А так- практично не мав справи.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:49 Ответить
Ще розглядаю ARM Defence DEFENDER-12
показать весь комментарий
15.01.2026 22:29 Ответить
ще гірше, ніж BTS.
Братику, одна справа, коли ти дома пішов на полювання з тим 12 калібром.
Чи в тирі по тарілкам.
Але тут - сам знаєш.
ризикам затику - не можен бути місця.
========
В BTSах, першою справою, знаєш, що хробив?
В усіх прив'язав шнурками руків'я затворів. Вони тупо випадають просто так.
Там ще треба підпилювати магазини.
Але хоч підпилюй - не підпилюй - все одно, коли набої в коробчатому магазині довго - вони деформуються.
На виході отримуємо в казеннику затик V.
А на тебе летить вже поруч FPVішка в 30-ти метрах.
Правда ж, дурна смерть?
Із-за затику ненадійної зброї.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:40 Ответить
Я на випадок прориву кацапів.Тут не так далеко, а з десяток гранат плюс дробовик- надовго мене запам'ятають.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:51 Ответить
настоящі індєйці вже давно запасли трофєйні АК-103 ті інші вінторєзи з хєр просциш яким калібром)))

Так от, за шо я?
Помпа, братику. Помпа.

Коли повернуся - візьму собі ще болтовик під .308. Але то таке.
Просто в мене тут набоїв .308 для NF-MAG ще дофігіща, а кулеметів вже нема. Як і побратимів, що з ними тоді були.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:58 Ответить
Мені б мою ксюху сюди...
показать весь комментарий
15.01.2026 23:05 Ответить
Док, не вийопуйся )))) Все 4.5.0.
Купи собі хатсан аімгард, і повір мені - ідеальний ствол. Просто тупо ідеальний.
показать весь комментарий
15.01.2026 23:15 Ответить
Друже, ти там в себе хоч нікому не демонструй запаси, добре?
показать весь комментарий
15.01.2026 23:00 Ответить
Хіба таким як я. Мені сьогодні взагалі РПГ показали.
показать весь комментарий
15.01.2026 23:04 Ответить
Будь обережним. Щодня бачу новини, як менти когось шманають по зброї.
Ми тепер у них головні цілі.
У кого може бути зброя?
У бойових ветеранів...
Поставлять собі, *****, чергову галочку на премію.
показать весь комментарий
15.01.2026 23:07 Ответить
Пригадав 22-рік. Червень )))))) Коли ДФТГ почали вводити в ЗСУ.
Нормальний був мужик.
Не встиг виїхати з лісу
Зупинив його машину з принципу. Бусік був забитий NLOW, Матадорами, РПГ-7.
Те, що я тиждень до того вже отримував по накладним.
Нє, поїхав далі з пустою машиною,
Просто так не можна.
показать весь комментарий
15.01.2026 23:11 Ответить
Зеленский готує собі вибори
показать весь комментарий
15.01.2026 22:11 Ответить
Мабуть чкурне в мацкву до друга-падєльніка деркача, так як злочини проти України творили разом, а "родіна-мать" одного нагородила "звяздой гєроя" і сенаторським місцем в госдурє, а дубинського, которий "собачий рот" нари гріти - несправедливо.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:11 Ответить
начнеться злив компромату
показать весь комментарий
15.01.2026 22:19 Ответить
Зеову під заставу за держзраду....
показать весь комментарий
15.01.2026 22:22 Ответить
Да зравствуєт самий гуманий суд в міре. Тепер двушку на москву будуть ним передавати...
показать весь комментарий
15.01.2026 22:26 Ответить
Скоро повернуть Царьова та Медведчука, призначать їм застави,які вони внесуть,і запустять засідати у Верховну Зраду! Але для початку посадять Червинськог,звісно....за Державну зраду !!
показать весь комментарий
15.01.2026 22:30 Ответить
Значит он для чего-то нужен Зеленскому.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:31 Ответить
Так, дивись, скоро й на волю "героєм" вийде...
показать весь комментарий
15.01.2026 23:19 Ответить
Почекайте - його ще зараз мером Києва зроблять.
показать весь комментарий
15.01.2026 23:20 Ответить
 
 