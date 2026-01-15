Суд разрешил Дубинскому выйти из СИЗО под залог в 33 млн гривен
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта по делу о государственной измене. В то же время суд определил альтернативу аресту — залог в размере более 33 миллионов гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Украинская правда" со ссылкой на Офис генпрокурора, а также "Судебный репортер".
"Шевченковский районный суд города Киева продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 марта этого года, одновременно определив залог в сумме более 33 млн грн", - сообщили в ОГПУ.
Отмечается, что прокуратура пока имеет только вступительную и резолютивную часть судебного решения. После ознакомления со всем текстом будет принято решение о возможности его апелляционного обжалования.
Дело Дубинского
Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли два народных депутата Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за границей.
На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.
В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мотивація захищати цю державу посилюється з кожною хвилиною.
Між іншим, цікавий збіг - 33 мільйони застава. Що це, команда така надійшла?
В чому проблема - завалить цього урода?
Він же зараз в Києві, в Конча-Заспі, чи дома в Василькові.
В чому проблема?
Відвертий ворог.
Зробіть достойну справу, якщо вже так в ЗСУ страшно ))
Нам їх видали. Багато. Від дронів відбиватися.
Справу мав багато і трохи більше.
Фігня.
Почну розказувати, в чому фігня - не вистачить місця.
Не люблю півавтомати, навіть якщо то бенеллі ))
Помпа - наше всьо ))
Порада - не бери п/а, бери помпову рушницю. Любу. Навіть саму дешеву.
ПОмпові - безвідмовні.
Пригадую, колись такі курси були в ІБІСі в Києві на Кардачах.
Година часу, якийсь примітивний тест, там ще у них є тир - давали декілька .22LR з Марголіна.
От Марголін - блін... маю мрію.
Офігенний ствол.
На нього якщо ще саундмодератор...
Перебрав усі набої, з усіма навісками, з контейнерами, без контейнерів. Вже шаманив над тим газовідводом як міг - все одно часто затикався.
нахрєн потрібна зброя, в якій ти не можеш бути 200% впевнений?
Братику, одна справа, коли ти дома пішов на полювання з тим 12 калібром.
Чи в тирі по тарілкам.
Але тут - сам знаєш.
ризикам затику - не можен бути місця.
========
В BTSах, першою справою, знаєш, що хробив?
В усіх прив'язав шнурками руків'я затворів. Вони тупо випадають просто так.
Там ще треба підпилювати магазини.
Але хоч підпилюй - не підпилюй - все одно, коли набої в коробчатому магазині довго - вони деформуються.
На виході отримуємо в казеннику затик V.
А на тебе летить вже поруч FPVішка в 30-ти метрах.
Правда ж, дурна смерть?
Із-за затику ненадійної зброї.
Так от, за шо я?
Помпа, братику. Помпа.
Коли повернуся - візьму собі ще болтовик під .308. Але то таке.
Просто в мене тут набоїв .308 для NF-MAG ще дофігіща, а кулеметів вже нема. Як і побратимів, що з ними тоді були.
Купи собі хатсан аімгард, і повір мені - ідеальний ствол. Просто тупо ідеальний.
Ми тепер у них головні цілі.
У кого може бути зброя?
У бойових ветеранів...
Поставлять собі, *****, чергову галочку на премію.
Нормальний був мужик.
Не встиг виїхати з лісу
Зупинив його машину з принципу. Бусік був забитий NLOW, Матадорами, РПГ-7.
Те, що я тиждень до того вже отримував по накладним.
Нє, поїхав далі з пустою машиною,
Просто так не можна.