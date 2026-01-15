Новини Справа Дубінського
6 858

Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн

Арешт або застава: суд визначив умови запобіжного заходу для Дубінського

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському до 14 березня в справі про держзраду. Водночас суд визначив альтернативу арешту — заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українська правда" з посиланням на Офіс генпрокурора, а також  "Судовий репортер".

"Шевченківський районний суд міста Києва продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 березня цього року, водночас визначив заставу у сумі понад 33 млн грн", - повідомили в ОГПУ.

Зазначається, що прокуратура наразі має лише вступну та резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з усім текстом, буде ухвалене рішення про можливість його апеляційного оскарження.

Також читайте: Колишній "слуга народу" Дубінський розкритикував санкції проти Мосійчука і Шапошнікова: "Мстивий гном хоче похвали. Якщо ти не Зежополиз, то - ворог держави"

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

гандона якого повинні посадити за держ зраду - випускають, афігєть.
мотивація захищати цю державу посилюється з кожною хвилиною.
15.01.2026 21:54 Відповісти
Збирають конституційну більшість.
15.01.2026 21:48 Відповісти
Тобто, за зраду під заставу?!
15.01.2026 21:52 Відповісти
Збирають конституційну більшість.
15.01.2026 21:48 Відповісти
Деркач з юзіком, відматюкали мабуть, отого їздуна по країнам, на видумані ним і єрмаком, з лайна сміти!! От і почалася двіжуха у Оманських з портновськими, щоб нашкодити Україні!! Це ж уже не раз було у зеленського, з 2019 року!! Акакаяразніца …. Ну хоть паржом з такого судового «заробітчанства» на доброчесності!!
Шурма, аж плаче від цього…
16.01.2026 03:17 Відповісти
Міняють служки місця, в камерах на кічі, дубінського на КабМіндічів з єрмаком???
16.01.2026 10:58 Відповісти
Кругообіг ліжок у Верховній Раді: піввареника заходить на хату, собачий рот йде кнопкодавити.
15.01.2026 21:49 Відповісти
От і порішав(((Як таке може бути?((Ганьба.
15.01.2026 21:49 Відповісти
О, ще один...шедевр автопрома ....
15.01.2026 21:49 Відповісти
Собачий рот.
15.01.2026 21:49 Відповісти
Так вже несуть бабло - в нас кожний пілозрюваний якийсь нувориш
15.01.2026 21:50 Відповісти
Тобто, за зраду під заставу?!
15.01.2026 21:52 Відповісти
Юля - 50 лімонів! А йому 33? Шедеврально....
15.01.2026 21:52 Відповісти
гандона якого повинні посадити за держ зраду - випускають, афігєть.
мотивація захищати цю державу посилюється з кожною хвилиною.
15.01.2026 21:54 Відповісти
тобто плати 800 тис доллярів і зраджуй не ховаючись...?
15.01.2026 21:57 Відповісти
ні, заберуть 800 тисяч і знову посадять
16.01.2026 16:06 Відповісти
З шуфричем змагатиметься, хто раніше здрисне.
Між іншим, цікавий збіг - 33 мільйони застава. Що це, команда така надійшла?
15.01.2026 22:04 Відповісти
30 серебряників
16.01.2026 07:22 Відповісти
Цікаво, нашкребе по сусєках?
15.01.2026 22:05 Відповісти
Рашистські герої Деркач, Сівкович , своїх не кидають , " собачий рот" не ніщеброд , вжє забули , який в нього автопарк …………
16.01.2026 09:39 Відповісти
Цивільні. Ви ж такі тут агресивні до ЗСУ. Ви ж там стріляєте по тецукашним бусікам.
В чому проблема - завалить цього урода?
Він же зараз в Києві, в Конча-Заспі, чи дома в Василькові.
В чому проблема?
Відвертий ворог.
15.01.2026 22:08 Відповісти
Дочекатися, поки за нього такі ж пахоми внесуть заставу.
Зробіть достойну справу, якщо вже так в ЗСУ страшно ))
15.01.2026 22:12 Відповісти
Зеленский готує собі вибори
15.01.2026 22:11 Відповісти
Мабуть чкурне в мацкву до друга-падєльніка деркача, так як злочини проти України творили разом, а "родіна-мать" одного нагородила "звяздой гєроя" і сенаторським місцем в госдурє, а дубинського, которий "собачий рот" нари гріти - несправедливо.
15.01.2026 22:11 Відповісти
деркач чекає цю тварюку у москві а ***** вже орден приготував і указ --- і чим же керувався отой недосуддя який прийняв рішення під заставу дружбана деркача і агента ***** -- той суддя мабуть ***** в квадраті
16.01.2026 07:16 Відповісти
начнеться злив компромату
15.01.2026 22:19 Відповісти
Зеову під заставу за держзраду....
15.01.2026 22:22 Відповісти
Скоро повернуть Царьова та Медведчука, призначать їм застави,які вони внесуть,і запустять засідати у Верховну Зраду! Але для початку посадять Червинськог,звісно....за Державну зраду !!
15.01.2026 22:30 Відповісти
Значит он для чего-то нужен Зеленскому.
15.01.2026 22:31 Відповісти
Так, дивись, скоро й на волю "героєм" вийде...
15.01.2026 23:19 Відповісти
Почекайте - його ще зараз мером Києва зроблять.
15.01.2026 23:20 Відповісти
"судова реформа" крокує країною...
15.01.2026 23:34 Відповісти
А що, держзрада теж злочин, за який можна заставою відмазатися? Оце потужно зєлєнь чинить опір агресору 🤬
16.01.2026 00:16 Відповісти
Кажись приплили...
16.01.2026 00:33 Відповісти
Як казав зеленский на баканова - чеснейша людина усіх часів - і ось працівники цієї кантори щось по чесному прогледіли у поданні. Результат - ніякої зради і вихід під заставу.
16.01.2026 05:39 Відповісти
Срізь нову лупу судді не розгледіли держзраду Дуба.. Держзраду посадової особи і застава... За 4 роки корупції СН, та інших блатних, сліпої судової системи (в своїх інтересах не сліпа), в умовах військового часу, нагадує Януковича шабаш
16.01.2026 08:22 Відповісти
Ха-ха-ха,невиновен и свободен,грошики на заставку уже прямуют от героя-деркача.
16.01.2026 08:27 Відповісти
Зеленському не вдалося навісити Дубині своє поганяйло.
16.01.2026 08:28 Відповісти
Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз - условно каторга на 15 лет. ))))

М.А. Булгаков
16.01.2026 08:31 Відповісти
А так нам и надо!За тупость!За дурость!За виртуального головобородьку!За гдетопосередине!За савецку власть гламурных матросов и кухарок!За отобрать и поделить липецкуфабрику!Сами,сами это выростили,воспитали,сами выбрали,сами сидим в холоде и кровавых соплях.Это все мы!Гордимся!
16.01.2026 08:39 Відповісти
через пару тижнів вилізе десь в сраїлі....
16.01.2026 09:05 Відповісти
Неприйнятне стало нормою в країні мрій зєлєнскова
Але холопи вперто обєднуються навколо Лідора.
Якась трагічна антиутопія
16.01.2026 09:11 Відповісти
Замінили біблійних 30 на судівські 33. Це такий жарт в стилі 95 кварталу для зрадників дубінського та шуфрича?
16.01.2026 09:45 Відповісти
ГИ_ГИ.. Суддям все стало ясно..Яка ж може бути держзрада, коли дубинському не присвоїли Героя расейки??? Ось так у Ктїв прискакають і Медведчук і Деркач і Мураєв...Бо судді то чекають кремлівських хозяїв і пастуха Портнова, у чкого є компромат майже на кожного суддю...Чистого суддю там ніхто не буде тримати
16.01.2026 10:18 Відповісти
таварісч тіМашонки по сумі відкупу
