Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському до 14 березня в справі про держзраду. Водночас суд визначив альтернативу арешту — заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українська правда" з посиланням на Офіс генпрокурора, а також "Судовий репортер".

"Шевченківський районний суд міста Києва продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 березня цього року, водночас визначив заставу у сумі понад 33 млн грн", - повідомили в ОГПУ.

Зазначається, що прокуратура наразі має лише вступну та резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з усім текстом, буде ухвалене рішення про можливість його апеляційного оскарження.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.