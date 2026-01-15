Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському до 14 березня в справі про держзраду. Водночас суд визначив альтернативу арешту — заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українська правда" з посиланням на Офіс генпрокурора, а також "Судовий репортер".
"Шевченківський районний суд міста Києва продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 березня цього року, водночас визначив заставу у сумі понад 33 млн грн", - повідомили в ОГПУ.
Зазначається, що прокуратура наразі має лише вступну та резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з усім текстом, буде ухвалене рішення про можливість його апеляційного оскарження.
Справа Дубінського
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.
Шурма, аж плаче від цього…
мотивація захищати цю державу посилюється з кожною хвилиною.
Між іншим, цікавий збіг - 33 мільйони застава. Що це, команда така надійшла?
В чому проблема - завалить цього урода?
Він же зараз в Києві, в Конча-Заспі, чи дома в Василькові.
В чому проблема?
Відвертий ворог.
Зробіть достойну справу, якщо вже так в ЗСУ страшно ))
