"Слугу народу" Дубінського та його експомічника судитимуть за сприяння у незаконному перетині кордону

Справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну схему у листопаді 2023 року. Народний депутат України у змові зі своїм колишнім помічником, який нині працює керівником Громадської організації "МЕДІАОБОРОНА", у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці з'ясували, що чоловік встиг вдруге скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого не повертався в Україну.

"Зокрема, у 2023 році "родич" виїхав за кордон як водій волонтер за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання Громадської організації. Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів,

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо транспортування особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня", - додали у Бюро.

Дубінського та голову громадської організації обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

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