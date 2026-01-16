В РФ заявили о якобы сбитых более 100 беспилотниках

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 16 января российская ПВО якобы сбила 106 БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Ночная атака беспилотников

Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО якобы "перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отмечается, что сбиты БПЛА:

44 БПЛА – над территорией Белгородской области,

22 БПЛА – над территорией Рязанской области,

11 БПЛА – над территорией Ростовской области,

11 БПЛА – над территорией Воронежской области,

7 БПЛА – над территорией Курской области,

4 БПЛА – над территорией Тульской области,

4 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

1 БПЛА – над территорией Орловской области,

1 БПЛА – над территорией Липецкой области.

Кроме того, в РФ заявили о сбивании 1 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма.

Что предшествовало?

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в 2025 году в глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.