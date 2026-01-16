РУС
В РФ заявили о якобы сбитых более 100 беспилотниках

В РФ заявили об атаках беспилотников

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 16 января российская ПВО якобы сбила 106 БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Ночная атака беспилотников

Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО якобы "перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отмечается, что сбиты БПЛА:

  • 44 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 22 БПЛА – над территорией Рязанской области,
  • 11 БПЛА – над территорией Ростовской области,
  • 11 БПЛА – над территорией Воронежской области,
  • 7 БПЛА – над территорией Курской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Тульской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Липецкой области.

Читайте также: Ракеты украинского производства поразили предприятие в Таганроге, где производили БПЛА, - Генштаб

Кроме того, в РФ заявили о сбивании 1 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма.

Что предшествовало?

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в 2025 году в глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.

Угу.
Аби оці всі дрони в одну локацію,хоча б в єлабугу на завод з виробництва дронів...Може б і припинив на якийсь місяць шахеди штампувать...
16.01.2026 07:48 Ответить
Збили бі більше, але рахувати тільки до сотні вміють.
16.01.2026 07:59 Ответить
Для чого взагалі ретранслювати оті "У РФ заявили..."?
16.01.2026 08:13 Ответить
коли результатів нема,потрібно хоть щось видати за досягнення.100 дронів,не 2 і не 5,досягнення
16.01.2026 08:17 Ответить
 
 