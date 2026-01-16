В РФ заявили о якобы сбитых более 100 беспилотниках
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 16 января российская ПВО якобы сбила 106 БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.
Ночная атака беспилотников
Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО якобы "перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
Отмечается, что сбиты БПЛА:
- 44 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 22 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 11 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 11 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 7 БПЛА – над территорией Курской области,
- 4 БПЛА – над территорией Тульской области,
- 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 1 БПЛА – над территорией Липецкой области.
Кроме того, в РФ заявили о сбивании 1 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма.
Что предшествовало?
Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в 2025 году в глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аби оці всі дрони в одну локацію,хоча б в єлабугу на завод з виробництва дронів...Може б і припинив на якийсь місяць шахеди штампувать...