У РФ заявили про нібито збиття понад 100 безпілотників

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 16 січня російська ППО нібито збила 106 БпЛА.

Так, у МО РФ заявили, що упродовж минулої ночі черговими засобами ППО нібито "перехоплено та знищено 106 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Зазначається, що збито БпЛА:

44 БПЛА – над територією Бєлгородської області,

22 БПЛА – над територією Рязанської області,

11 БПЛА – над територією Ростовської області,

11 БПЛА – над територією Воронезької області,

7 БПЛА – над територією Курської області,

4 БПЛА – над територією Тульської області,

4 БПЛА – над територією Волгоградської області,

1 БПЛА – над територією Орловської області,

1 БПЛА – над територією Липецької області.

Крім того, у РФ заявили про збиття 1 БПЛА – над територією окупованого Криму.

Що передувало?

Наперердодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році у глибині території Росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.