У РФ заявили про нібито збиття понад 100 безпілотників

У РФ заявили про атаки безпілотників

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 16 січня російська ППО нібито збила 106 БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

Нічна атака безпілотників

Так, у МО РФ заявили, що упродовж минулої ночі черговими засобами ППО нібито "перехоплено та знищено 106 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Зазначається, що збито БпЛА:

  • 44 БПЛА – над територією Бєлгородської області,
  • 22 БПЛА – над територією Рязанської області,
  • 11 БПЛА – над територією Ростовської області,
  • 11 БПЛА – над територією Воронезької області,
  • 7 БПЛА – над територією Курської області,
  • 4 БПЛА – над територією Тульської області,
  • 4 БПЛА – над територією Волгоградської області,
  • 1 БПЛА – над територією Орловської області,
  • 1 БПЛА – над територією Липецької області.

Крім того, у РФ заявили про збиття 1 БПЛА – над територією окупованого Криму.

Що передувало?

Наперердодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році у глибині території Росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.

Угу.
Аби оці всі дрони в одну локацію,хоча б в єлабугу на завод з виробництва дронів...Може б і припинив на якийсь місяць шахеди штампувать...
16.01.2026 07:48 Відповісти
Збили бі більше, але рахувати тільки до сотні вміють.
16.01.2026 07:59 Відповісти
Для чого взагалі ретранслювати оті "У РФ заявили..."?
16.01.2026 08:13 Відповісти
коли результатів нема,потрібно хоть щось видати за досягнення.100 дронів,не 2 і не 5,досягнення
16.01.2026 08:17 Відповісти
Татишо...
А як збивали і чим?
Там же усі камінці попримерзали...
16.01.2026 08:53 Відповісти
 
 