У РФ заявили про нібито збиття понад 100 безпілотників
Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 16 січня російська ППО нібито збила 106 БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.
Нічна атака безпілотників
Так, у МО РФ заявили, що упродовж минулої ночі черговими засобами ППО нібито "перехоплено та знищено 106 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".
Зазначається, що збито БпЛА:
- 44 БПЛА – над територією Бєлгородської області,
- 22 БПЛА – над територією Рязанської області,
- 11 БПЛА – над територією Ростовської області,
- 11 БПЛА – над територією Воронезької області,
- 7 БПЛА – над територією Курської області,
- 4 БПЛА – над територією Тульської області,
- 4 БПЛА – над територією Волгоградської області,
- 1 БПЛА – над територією Орловської області,
- 1 БПЛА – над територією Липецької області.
Крім того, у РФ заявили про збиття 1 БПЛА – над територією окупованого Криму.
Що передувало?
Наперердодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році у глибині території Росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.
Аби оці всі дрони в одну локацію,хоча б в єлабугу на завод з виробництва дронів...Може б і припинив на якийсь місяць шахеди штампувать...
А як збивали і чим?
Там же усі камінці попримерзали...