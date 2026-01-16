Дома нашли 549 дронов: На Донетчине разоблачили военного, который продал оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области задержали военнослужащего, который незаконно продавал вооружение, в частности ПЗРК и пулеметы. Во время обыска у него обнаружили более полутысячи дронов, взрывчатку и электродетонаторы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о командире отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области.

Читайте: Дело о бракованных минах для ВСУ: 4 подозреваемых взяты под стражу с миллионными залогами

Его разоблачили в незаконном сбыте вооружения, в частности переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов.

"Военнослужащий решил заработать на продаже оружия и боеприпасов. В ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный ПЗРК на беспилотный летательный аппарат с целью его дальнейшей перепродажи.

После этого, в январе текущего года, фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий у него изъяли незаконно реализованное вооружение. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче ПЗРК и двух пулеметов Вооруженным Силам Украины.

Читайте также: Разоблачен чиновник ТЦК на Волыни, который за взятки снимал военнообязанных с розыска. ФОТО

Обыск

Во время обысков по месту жительства военного обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и 74 тыс. долларов США.

В настоящее время военному сообщено о подозрении в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Также в настоящее время устанавливается происхождение изъятых дронов, вооружения и боеприпасов, в частности на предмет возможного похищения из воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.

Читайте также: ГБР задержало пограничника из Днепропетровской области, который помогал мужчинам избегать мобилизации. ФОТОрепортаж













