РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11658 посетителей онлайн
Новости
2 277 19

Дома нашли 549 дронов: На Донетчине разоблачили военного, который продал оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области задержали военнослужащего, который незаконно продавал вооружение, в частности ПЗРК и пулеметы. Во время обыска у него обнаружили более полутысячи дронов, взрывчатку и электродетонаторы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о командире отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области.

Читайте: Дело о бракованных минах для ВСУ: 4 подозреваемых взяты под стражу с миллионными залогами

Его разоблачили в незаконном сбыте вооружения, в частности переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов.

"Военнослужащий решил заработать на продаже оружия и боеприпасов. В ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный ПЗРК на беспилотный летательный аппарат с целью его дальнейшей перепродажи.

После этого, в январе текущего года, фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта", - говорится в сообщении.

 Во время следственных действий у него изъяли незаконно реализованное вооружение. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче ПЗРК и двух пулеметов Вооруженным Силам Украины.

Читайте также: Разоблачен чиновник ТЦК на Волыни, который за взятки снимал военнообязанных с розыска. ФОТО

Обыск

Во время обысков по месту жительства военного обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и 74 тыс. долларов США.

В настоящее время военному сообщено о подозрении в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Также в настоящее время устанавливается происхождение изъятых дронов, вооружения и боеприпасов, в частности на предмет возможного похищения из воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.

Читайте также: ГБР задержало пограничника из Днепропетровской области, который помогал мужчинам избегать мобилизации. ФОТОрепортаж

Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов
Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов
Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов
Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов
Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов
Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов
Военный продавал оружие: у него нашли более 500 дронов

Автор: 

оружие (10587) Донецкая область (11822) ГБР (3350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Покидьок, а скільки таких хитрозадих ще? Сотні ,тисячі? І це не тільки дрони а і паливо ,тепловізори, автівки, он вогневі групи самі собі скидаються на паливо.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:02 Ответить
+7
В ви хлопці донатьте, в ми відступаємо тому що продали збою!!!😂🤪🤣🤡
показать весь комментарий
16.01.2026 14:05 Ответить
+4
Як таке стало можливим?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покидьок, а скільки таких хитрозадих ще? Сотні ,тисячі? І це не тільки дрони а і паливо ,тепловізори, автівки, он вогневі групи самі собі скидаються на паливо.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:02 Ответить
Зеля оманський один із них, а це його гвардієць
показать весь комментарий
16.01.2026 14:29 Ответить
В ви хлопці донатьте, в ми відступаємо тому що продали збою!!!😂🤪🤣🤡
показать весь комментарий
16.01.2026 14:05 Ответить
Як таке стало можливим?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:06 Ответить
Та ну нах! - а Юсупова кожний тиждень просить дрони - якись їбанарій!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:10 Ответить
Я периодически сбрасываю какие-то деньги на армию. Хотя и раньше были уже сомнения. После этого-за лупу старого киргиза. Только лично тем кого я знаю
показать весь комментарий
16.01.2026 14:22 Ответить
А потім дивуються " а чого це ви не хочете йти воювати?!" Та того, що з за таких гнидот як на фото і в нас великі втрати, комусь буквально 3 дронів не вистачає щоб врятувати життя а в цього гандона їх аж 500+!!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:13 Ответить
Він не один, там з ним ціла зграя вищестоящих, сам стільки "наколядувати" не може.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:15 Ответить
За такі речі повинен бути суто військовий трибунал. Ми не повинні взагалі про такі випадки знати. Нас мають лише інформувати в загальних рисах про виконання смертного вироку військового трибуналу. Раніше були "суди офіцерської честі. Зараз фраза "честь офіцера" звучить як глум з "розумово-відсталого лоха" який міг вкрасти і збагатитися, але не вкрав... Риба завжди гниє з голови...
показать весь комментарий
16.01.2026 14:19 Ответить
Все буде в нього добре: в тцк не повісять і в ямі на полігоні не сконає
показать весь комментарий
16.01.2026 14:28 Ответить
І до чого тут ТЦК?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:42 Ответить
Котик готував ухилянтів, до приходу бурятів. Щоб могли відбитися і врятувати свої жалюгідні життя!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:26 Ответить
...підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів Джерело: https://censor.net/ua/p3595785
Тобто, він це все придбав, щоб перепродати?!
У кого і за які гроші військовий може придбати 549 дронів?!
Чи може це все, типу, використано під час бойових дій, а насправді списано і сховано вдома?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:29 Ответить
Ось чому військові ******* використовувати дрони придбані волонтерами. За них не потрібно звітувати. Втратив дрон, промазав по цілі, вкрав звітувати не потрібно. А за ті які видають, за них потрібно звітувати, можна і на бабулєти попасти.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:35 Ответить
навіть ПЗРК ????????
показать весь комментарий
16.01.2026 14:30 Ответить
"Любий нарід України, ми військовослужбовці ЗСУ, для відбиття штурмів, на напрямку N відкрили рахунок для збору коштів на дрони..."
показать весь комментарий
16.01.2026 14:30 Ответить
у мене завжди виникало питання, накуя менти завжди розкладають гроші на якойсь поверхні, зараз на матраці, це ж півгодини треба викладати рядками, яка ціль в цьому?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:31 Ответить
Щоб ти мучився.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:41 Ответить
зрозуміло, от садюги
показать весь комментарий
16.01.2026 14:50 Ответить
 
 