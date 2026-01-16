РУС
Новости Присвоение военного имущества
2 345 17

Поставил ВСУ бракованные баллистические очки на 60 млн грн: СБУ задержала гендиректора компании. ФОТОрепортаж

Разоблачен гендиректор запорожской компании, который поставил ВСУ оптовую партию бракованного снаряжения на 60 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о 43 тыс. защитных баллистических очков и очков-масок для нужд сухопутных подразделений украинских войск.

Экспертиза подтвердила непригодность соответствующей амуниции для использования в учебных и боевых условиях.

Поставил ВСУ бракованные очки на 60 млн грн: задержан гендиректор компании

"По материалам дела, фигурант осуществил поставку на основании двух договоров, которые в апреле 2024 года заключил с госпредприятием Минобороны.

Однако вместо качественной продукции, предусмотренной условиями подписанных соглашений, подрядчик отгрузил заказчикам полностью бракованное снаряжение, не соответствующее требованиям безопасности.

При этом организатор сделки получил всю сумму бюджетных средств, предусмотренных за амуницию", - говорится в сообщении.

Поставил ВСУ бракованные очки на 60 млн грн: задержан гендиректор компании

Во время обысков по месту работы фигуранта обнаружили документы с доказательствами преступной схемы и часть денег, полученных от ее реализации.

Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Вся партия бракованной продукции изъята из логистических складов Сил обороны и офисов подрядчиков.

Поставил ВСУ бракованные очки на 60 млн грн: задержан гендиректор компании

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Запорожье (2871) СБУ (20802)
Топ комментарии
+9
Ми коли-небудь прочитаємо, що компанія "ХХХ" поставила ЗСУ продукцію вищої якості за обгрунтованими цінами, сплатила всі податки !?
16.01.2026 16:19 Ответить
+8
Порошенко поставляє, але для зелених гнид це неприйнятно.
16.01.2026 16:35 Ответить
+4
Хтось цей непотріб прийняв і оплатив!
16.01.2026 16:45 Ответить
Ми коли-небудь прочитаємо, що компанія "ХХХ" поставила ЗСУ продукцію вищої якості за обгрунтованими цінами, сплатила всі податки !?
16.01.2026 16:19 Ответить
Порошенко поставляє, але для зелених гнид це неприйнятно.
16.01.2026 16:35 Ответить
Бо Порошенко краде!
Правда, в бюджет України ...
16.01.2026 17:02 Ответить
гопники та кидали..
не вимерли..
16.01.2026 16:22 Ответить
Так це в усьому так, від обмундирування яке перетворюється на ганчір'я через місяць, до дикого некомплекту ( від недоданого комплекту термобілизни , до недоданого спального мішка, наче і дрібничка в масштабах країни але сотні мільйонів зекономлених гривень в кишені у кого треба)
16.01.2026 16:26 Ответить
мабуть з аліка купив по 10 баксів типа "балістичні" і перепродав в 4-5 раз дорожче
16.01.2026 16:27 Ответить
Не диверсія? а що тоді диверсія?
показать весь комментарий
Не диверсія. Омріяний деякими ЛОМами дикий капіталізм. І надалі - ні перевіркам бізнесу! Держава руки геть від підприємців!
показать весь комментарий
Поставив ЗСУ браковані ... --- розстріл
показать весь комментарий
Хтось цей непотріб прийняв і оплатив!
16.01.2026 16:45 Ответить
Хто треба, на лапу дали прийме навіть дику некондицію (як з бракованими мінами які не лізли в міномет)
показать весь комментарий
Міністерство оборони України імені зеленского.
показать весь комментарий
А що таке балістичні окуляри? Знаю про балістичну траєкторію, балістичний політ, а ось окуляри.
показать весь комментарий
Бізнес є бізнес, гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
було б добре у череді фоточок про подію останню робити з буцегарні, "вид на нари"
показать весь комментарий
