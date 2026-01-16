Поставил ВСУ бракованные баллистические очки на 60 млн грн: СБУ задержала гендиректора компании. ФОТОрепортаж

Разоблачен гендиректор запорожской компании, который поставил ВСУ оптовую партию бракованного снаряжения на 60 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о 43 тыс. защитных баллистических очков и очков-масок для нужд сухопутных подразделений украинских войск.

Экспертиза подтвердила непригодность соответствующей амуниции для использования в учебных и боевых условиях.

"По материалам дела, фигурант осуществил поставку на основании двух договоров, которые в апреле 2024 года заключил с госпредприятием Минобороны.

Однако вместо качественной продукции, предусмотренной условиями подписанных соглашений, подрядчик отгрузил заказчикам полностью бракованное снаряжение, не соответствующее требованиям безопасности.

При этом организатор сделки получил всю сумму бюджетных средств, предусмотренных за амуницию", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту работы фигуранта обнаружили документы с доказательствами преступной схемы и часть денег, полученных от ее реализации.

Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Вся партия бракованной продукции изъята из логистических складов Сил обороны и офисов подрядчиков.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

