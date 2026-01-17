На фронте более 160 боестолкновений за сутки: горячее всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 16 января, на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 189 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3644 обстрела, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7621 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Терноватое, Рождественка, Любицкое, Верхняя Терса, Запорожской области.

Удары по врагу

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также склад боеприпасов российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 721 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые авиационные бомбы и осуществил 118 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Нововодяного, Колодязей и в сторону Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультиного, Плещиевки, Иванополья, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степовое и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 31 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

