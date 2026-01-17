Зеленский подписал решение о санкциях и анонсировал следующие санкционные шаги
Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 января, подписал решение о санкциях против лиц, оправдывающих агрессию РФ против Украины.
Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Новое решение о санкциях
"Подписал также новое решение о санкциях – это санкции против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде", – отметил он.
Кроме того, президент согласовал следующие санкционные шаги, отметив, что решения будут приняты в ближайшее время.
Давление на РФ
"Давление на Россию должно сохраняться, и мы продолжим работать над синхронизацией санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров. Уже сейчас в персональных санкциях партнеров, а также в списках против юридических лиц существенная часть – это предложения Украины", - добавил президент.
