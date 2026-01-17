РУС
Зеленский подписал решение о санкциях и анонсировал следующие санкционные шаги

Зеленский подписал новые санкции

Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 января, подписал решение о санкциях против лиц, оправдывающих агрессию РФ против Украины.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Новое решение о санкциях

"Подписал также новое решение о санкциях – это санкции против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде", – отметил он.

Кроме того, президент согласовал следующие санкционные шаги, отметив, что решения будут приняты в ближайшее время.

Давление на РФ

"Давление на Россию должно сохраняться, и мы продолжим работать над синхронизацией санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров. Уже сейчас в персональных санкциях партнеров, а также в списках против юридических лиц существенная часть – это предложения Украины", - добавил президент.

Гнида, яка ще в 2014 році виправдовувала агресію Параші і казала шо Путлер не захоплює територію України а просто пересуває кордон Московії до переліку осіб шо попали під санкції додали? Ні? А чому, га, ********?
17.01.2026 16:05
"... хто виправдовує агресію та використовується росією у пропаганді "
17.01.2026 16:05
Цього довпойопа обрав мудрий нарід.Мало на голови падає кожного дня,бо розуму не добавилось
17.01.2026 16:15
Цього хитродупого обрали довбойоби з яких складаєтся наше населення або мудрий нарІд, яки до НАРОДУ не мають жодного відношення.
17.01.2026 16:38
Осіб, які виправдовують агресію мордору проти України, необхідно карати згідно Карного Кодексу у період воєнного стану (має бути у стані війни), а не санкціями промосковського клоуна. Міндіч не дасть збрехати, які вони болючі...
17.01.2026 16:08
ці сцанкції нічого не варті як і ті 58 від європейців...а от Поки ми це обсмоктуємо українців та території України стає все менше та менше ..
17.01.2026 16:29
 
 