Зеленський підписав рішення щодо санкцій і анонсував наступні санкційні кроки

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 січня, підписав рішення щодо санкцій проти осіб, які виправдовують агресію РФ проти України.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Нове рішення щодо санкцій

"Підписав також нове рішення щодо санкцій – це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді", - зазначив він.

Крім того, президент погодив наступні санкційні кроки, наголосивши, що рішення будуть незабаром.

Дивіться також: Будемо посилювати санкційний інструментарій, - Зеленський після доповіді Буданова. ФОТО

Тиск на РФ

"Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України", - додав президент.

Також читайте: РФ застосовує щонайменше пів сотні іноземних верстатів для виробництва зброї, обходячи санкції, - дані ГУР