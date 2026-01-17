Зеленський підписав рішення щодо санкцій і анонсував наступні санкційні кроки
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 січня, підписав рішення щодо санкцій проти осіб, які виправдовують агресію РФ проти України.
Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Нове рішення щодо санкцій
"Підписав також нове рішення щодо санкцій – це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді", - зазначив він.
Крім того, президент погодив наступні санкційні кроки, наголосивши, що рішення будуть незабаром.
Тиск на РФ
"Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України", - додав президент.
Я казав 70 процентів в він мені сказав що 80...так воно і є....
Петлял, минуя инцидентьі .
В кино снимался, лебезил
Xy.лy и лохам угодил!
Теперь ланитьі надувая ,
Бездумним взглядом люд стращая,
Погряз в измене , утвердждая
Свого вяличье в воровстве!