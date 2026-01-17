На фронте 62 боевых столкновения за день: из них 22 на Покровском и 15 на Гуляйпольском направлениях

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 62.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Клюсы, Плехов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогозное.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, осуществил 42 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак, четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются, противник пытается продвигаться вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Одно сражение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 19 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отразили две штурмовые операции вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боевое столкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Зализничное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

