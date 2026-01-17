На фронте 62 боевых столкновения за день: из них 22 на Покровском и 15 на Гуляйпольском направлениях
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 62.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Клюсы, Плехов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогозное.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, осуществил 42 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак, четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются, противник пытается продвигаться вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.
- На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Одно сражение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 19 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отразили две штурмовые операции вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боевое столкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Зализничное.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
Варто нагадати, що російські війська 02-го грудня 2025 року зняли кадри демонстрації прапорів у центрі Добропілля та заявили про його захоплення, але вже 04-го грудня бійці ЗСУ у тому ж районі зняли кадри демонстрації прапорів України, спростувавши захоплення Добропілля.
Бої продовжуються.
На Слов'янському напрямку противник зайняв позиції на північ від Залізнянського в районі балки Пугачов Яр і зняв кадри демонстрації прапора у східній частині Закітного. За останній продовжуються активні бої.
Також російські війська штурмують у районі Резниківки."