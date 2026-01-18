РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9287 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Хмельницкой области
849 0

Враг атаковал дронами Хмельницкую область: вспыхнул пожар на предприятии

шахид над Хмельницкой областью

В ночь на воскресенье, 18 января 2026 года, враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Раздавались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным ОВА, работали силы ПВО. Есть сбитые. Подробности обещают сообщить позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область, без пострадавших

Вспыхнул пожар

В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Информация о погибших и травмированных не поступала.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 января, продолжалась вражеская атака беспилотниками на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
  • Также отмечалось, что россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, еще один ранен.

Читайте также: Враг нанес удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа, - "Нафтогаз"

Автор: 

беспилотник (4749) обстрел (31377) Хмельницкая область (1037)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 