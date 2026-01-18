Враг атаковал дронами Хмельницкую область: вспыхнул пожар на предприятии

В ночь на воскресенье, 18 января 2026 года, враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Раздавались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным ОВА, работали силы ПВО. Есть сбитые. Подробности обещают сообщить позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область, без пострадавших

Вспыхнул пожар

В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Информация о погибших и травмированных не поступала.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 января, продолжалась вражеская атака беспилотниками на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Также отмечалось, что россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, еще один ранен.

Читайте также: Враг нанес удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа, - "Нафтогаз"