Вражеские обстрелы Херсонской области: двое погибших и один раненый за сутки

Российская армия не прекращает террор мирного населения Херсонской области. Оккупанты за прошедшие сутки обстреливали из артиллерии, минометов, применяли дроны различных типов.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин и отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атак

Отмечается, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получила ранения.

В Софиевке в результате атаки вражеского дрона со сбросом боеприпаса погибла 51-летняя местная жительница. Медики боролись за ее жизнь, однако травмы оказались смертельными.

В Зеленовке в результате артиллерийского обстрела ранения получила 28-летняя гражданская женщина. Пострадавшую с множественными осколочными ранениями госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как легкое.

В селе Новоберислав Бериславского района под завалами разрушенного в результате танкового обстрела дома обнаружено тело 63-летнего местного жителя. Мужчина погиб от взрывных травм, несовместимых с жизнью.

Атакованные населенные пункты

Так, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Разлив, Днепровское, Кизомыс, Ивановка, Новотягинка, Токаровка, Нововоронцовка, Заможное, Бургунка, Дудчаны, Одрадокаменка, Саблуковка, Тягинка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били оккупанты?

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты испортили админздание и частный автомобиль.

