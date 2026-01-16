Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов Херсонской области из артиллерии, минометов и БПЛА различных типов, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие населенные пункты

Так, от обстрелов противника пострадали Херсон, Антоновка, Кизомис, Днепровское, Велетенское, Софиевка, Комышаны, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Садовое, Томина Балка, Приднепровское, Берислав, Дудчаны, Осокоровка, Отрадокаменка, Ольговка, Львово, Бургунка, Казацкое, Веселое.

Жертвы и повреждения

Отмечается, что в результате вражеских атак один житель погиб и восемь получили ранения. Также повреждены 14 частных домов и автомобиль.

Ночью российская армия из артиллерии обстреляла Камышаны. В результате ударов восемь местных жителей в возрасте от 46 до 77 лет получили минно-взрывные травмы и контузии . Повреждения получили пять частных домов.

Артиллерийским огнем повреждены три частных дома в Белозерке.

Днем в Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. 54-летний водитель получил слишком тяжелые травмы и скончался в больнице.



По жилым кварталам военные РФ били и из артиллерии, повреждены шесть частных домов. Несколькими дронами типа "FPV" россияне ударили по зданию учебного заведения, которое уже повреждено предыдущими обстрелами.

Все службы оперативно присоединились к ликвидации последствий вражеских обстрелов, полиция собирала доказательства военных преступлений военных РФ.

