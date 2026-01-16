Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів Херсонської області з артилерії, мінометів та БпЛА різних типів, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі населені пункти

Так, від обстрілів противника потерпали Херсон, Антонівка, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Софіївка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Садове, Томина Балка, Придніпровське, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Бургунка, Козацьке, Веселе.

Жертви та пошкодження

Зазначається, що в результаті ворожих атак один мешканець загинув та вісім дістали поранення. Також пошкоджено 14 приватних будинків та автомобіль.

Вночі російська армія з артилерії обстріляла Комишани. Внаслідок ударів вісім місцевих жителів віком від 46 до 77 років дістали мінно-вибухові травми й контузії . Зазнали пошкоджень п’ять приватних будинків.

Артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки в Білозерці.

Вдень у Дніпровському районі Херсона окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. 54-річний водій отримав надто тяжкі травми й помер у лікарні.



По житлових кварталах військові рф били й з артилерії, пошкоджено шість приватних будинків. Кількома дронами типу "FPV" росіяни вдарили по будівлі навчального закладу, яка уже пошкоджена попередніми обстрілами.

Усі служби оперативно доєднувалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, поліція збирала докази воєнних злочинів військових рф.

