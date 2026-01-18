Ворожі обстріли Херсонщини: двоє загиблих і один поранений за добу

Російська армія не припиняє терор мирного населення Херсонської області. Окупанти минулої доби били з артилерії, мінометів, застосовували дрони різних типів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін та відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атак

Зазначається, що через російську агресію 2 людини загинули, ще одна - дістала поранення.

У Софіївці внаслідок атаки ворожого дрона зі скиданням боєприпаса загинула 51-річна місцева жителька. Медики боролися за її життя, однак травми виявилися смертельними.

У Зеленівці внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала 28-річна цивільна жінка. Потерпілу з множинними уламковими пораненнями госпіталізували, її стан лікарі оцінюють як легкий.

У селі Новоберислав Бериславського району під завалами зруйнованого внаслідок танкового обстрілу будинку виявлено тіло 63-річного місцевого жителя. Чоловік загинув від вибухових травм, несумісних із життям.

Атаковані населені пункти

Так, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Розлив, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Нововоронцовка, Заможне, Бургунка, Дудчани, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били окупанти?

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватний автомобіль.

