Враг ударил КАБами по Харькову: погибла женщина, 8 раненых (обновлено)
Войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
Удары по Харькову
Сначала он сообщил о 3 ударах по городу.
"В результате удара вражеских КАБ по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома", - сообщил глава города.
По данным главы ОDА Олега Синегубова, одна женщина погибла в результате удара вражеского КАБ по Слободскому району Харькова.
"Еще один человек получил ранения. Информация выясняется", - уточнил Синегубов.
По уточненной информации, погибла 65-летняя женщина.
Больше информации на данный момент не известно.
Обновленная информация
По данным Терехова, один человек погиб, двое ранены.
Синегубов, в свою очередь, уточнил, что количество пострадавших возросло до 4 человек.
"Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В результате вражеского "прилета" КАБ в Слободском районе разрушен частный дом", - добавил он.
"Уже пятеро раненых", - уточнил позже Терехов.
"На данный момент - одна женщина погибла, пятеро ранены, еще один человек, предварительно, считается пропавшим без вести", - заметил он впоследствии.
"Количество пострадавших продолжает расти. В настоящий момент - 8 раненых. На месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы", - опубликовал обновленную информацию глава ОВА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Харькова.
