Ворог ударив КАБами по Харкову: загинула жінка, 11 поранених. ФОТОрепортаж
Війська РФ ударили КАБами по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Харкову
Спершу він повідомив про 3 удари по місту.
"Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки", - поінформував очільник міста.
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова.
"Ще одна людина отримала порання. Інформація зʼясовується", - уточнив Синєгубов.
За уточненою інформацією, загинула 65-річна жінка.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними Терехова, одна людина загинула, двоє поранені.
Синєубов своєю чергою уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб.
"Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", - додав він.
"Вже пʼятеро поранених", - уточнив пізніше Терехов.
"На дану хвилину - одна жінка загинула, пʼятеро поранені, ще одна людина - попередньо - вважається зниклою без вести", - зауважив він згодом.
"Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи", - опублікував оновлену інформацію очільник ОВА.
Оновлення
Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові збільшилася до 11 осіб.
Пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.
Також пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль