Ворог ударив КАБами по Харкову: загинула жінка, 11 поранених. ФОТОрепортаж

Війська РФ ударили КАБами по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спершу він повідомив про 3 удари по місту.

"Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки", - поінформував очільник міста.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова.

"Ще одна людина отримала порання. Інформація зʼясовується", - уточнив Синєгубов.

За уточненою інформацією, загинула 65-річна жінка.

Оновлена інформація

За даними Терехова, одна людина загинула, двоє поранені.

Синєубов своєю чергою уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

"Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", - додав він.

"Вже пʼятеро поранених", - уточнив пізніше Терехов.

"На дану хвилину - одна жінка загинула, пʼятеро поранені, ще одна людина - попередньо - вважається зниклою без вести", - зауважив він згодом.

"Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи", - опублікував оновлену інформацію очільник ОВА.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові збільшилася до 11 осіб.

Пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Також пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури Харкова.