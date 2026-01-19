2 436 1

Ворог ударив КАБами по Харкову: загинула жінка, 11 поранених. ФОТОрепортаж

Війська РФ ударили КАБами по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Харкову

Спершу він повідомив про 3 удари по місту.

"Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки", - поінформував очільник міста.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова.

"Ще одна людина отримала порання. Інформація зʼясовується", - уточнив Синєгубов.

За уточненою інформацією, загинула 65-річна жінка.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За даними Терехова, одна людина загинула, двоє поранені.

Синєубов своєю чергою уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

"Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", - додав він.

"Вже пʼятеро поранених", - уточнив пізніше Терехов.

"На дану хвилину - одна жінка загинула, пʼятеро поранені, ще одна людина - попередньо - вважається зниклою без вести", - зауважив він згодом.

"Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи", - опублікував оновлену інформацію очільник ОВА. 

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові збільшилася до 11 осіб.

Пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Також пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури Харкова.

Звіздобол Зєлєньській - де твоя обіцяна адекватна відповідь по мацкві, або хоча б по бєлгороду?
показати весь коментар
19.01.2026 22:43 Відповісти
 
 