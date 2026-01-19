РУС
Польша предоставит Украине 120 млн евро оборонного кредита в первой половине 2026 года, - посол Боднар

Зеленский назначил Василия Боднара новым послом в Польше

Польша предоставит Украине оборонный кредит на 120 млн евро на закупку польского вооружения, соответствующее соглашение планируется подписать в первой половине 2026 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся на финальной стадии согласования всех деталей, связанных с подписанием соглашения об этом кредите. Министерства финансов обеих стран согласовывают условия, мы привлекли к процессу представителей Министерства обороны и других институтов, которые помогли бы с содержательной частью надлежащего использования кредита для укрепления обороноспособности Украины и сотрудничества в сфере ОПК. Я надеюсь, что мы подпишем это соглашение в первой половине года", - сообщил Боднар.

Польша готова передать Украине четыре МиГ-29. Всего ожидается около 10, - посол Боднар

Напомним, Польша готовит 47-й пакет военной помощи для Украины на сумму 220-230 миллионов евро. В него, в частности, войдут боеприпасы, амуниция и запчасти для военной техники.

+1
Ну коли кредит дає якась Японія, якій від цієї війни не холодно і не жарко, то я це розумію. А коли кредитує країна, яка досі не отримала киздюлів лише з одієї причини - Україна не впала а в ***** нема сил воювати на два фронти одночасно... це якось.. дивно...
19.01.2026 17:35 Ответить
+1
хутін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
плюс "орєшнік" був демонстрацією полякам.
Може Польщі пора своє військо вже відправляти,а не надавати кредити?
19.01.2026 17:36 Ответить
Ци це перший кредит з 22 року..поцікався
19.01.2026 17:32 Ответить
19.01.2026 17:35 Ответить
Це мусить бути оформлено як кредит. Україна не буде повертати тих кредитів, це ясна справа. І всі це розуміють.
19.01.2026 17:45 Ответить
Поясніть будь ласка, чому кредит, оформлений як кредит, Україна не буде повертати?
19.01.2026 17:55 Ответить
МВФ пояснює такі речі. Усталена практика. Коли хтось рятує Світ, йому борги прощають.
19.01.2026 17:59 Ответить
МВФ теж видає саме кредити і не прощає їх. Все, шо видав МВФ, він повертає до останньої копійки навіть якшо країна, яка їх отримала, в повній економічній сраці. Гугліть приклад Аргентини.
Тож мені не зрозуміло з якого переляку ви вирішили, шо кредити можна буде не віддавати.
19.01.2026 18:07 Ответить
Приклади списання боргів країн включають Єгипет (списано 50% боргу за підтримку у війні в Перській затоці 1991 р.), Ірак (списано 80% боргу перед Паризьким клубом у 2004 р.), Польщу (успішний приклад списання боргу для економічного зростання) та Лондонську угоду 1953 року щодо боргів Німеччини, що сприяло її повоєнному відновленню. Ці випадки часто пов'язані з геополітичними чинниками, політичною підтримкою, економічними реформами та прагненням до стабілізації.
19.01.2026 18:21 Ответить
Потужно! Дякуємо, що взяли наших жінок і видаєте кредит.
19.01.2026 17:35 Ответить
хутін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
плюс "орєшнік" був демонстрацією полякам.
Може Польщі пора своє військо вже відправляти,а не надавати кредити?
19.01.2026 17:36 Ответить
Щоб це не був другий фронт...
Найновіша соціологія тривожна
Prawo i Sprawiedliwość: 31,8 proc. - wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu z początkiem stycznia.
Koalicja Obywatelska: 26,2 proc. - spadek o 4,7 pkt proc.
Konfederacja: 14 proc. - wzrost o 2,8 pkt proc.
Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz *****): 7,1 proc. - spadek o 2,6 pkt proc.
Lewica: 5,9 proc. - balansuje na granicy progu wyborczego, spadek o 2,3 pkt proc.
https://www.rmf24.pl/polityka/news-pis-idzie-jak-burza-sensacyjny-sondaz-wyborczy,nId,8058917 PiS idzie jak burza. Sensacyjny sondaż wyborczy
19.01.2026 17:47 Ответить
Сибіга закликав світ збирати гроші для українців
19.01.2026 17:49 Ответить
ага ,для українців ,для піаніста
19.01.2026 17:50 Ответить
Щиро дякуємо нашим польським братам і сестрам за допомогу, за тепло й підтримку. Разом до перемоги
показать весь комментарий
Кому дати гроші в борг під %%, для закупівлі у мене товару.
Євреї відпочивають
19.01.2026 18:05 Ответить
Так не трампозброю ж купляти за польські гроші. Поляки багато чого мають продати для нашої війни.
Польща: Успішний приклад країни, яка, звільнившись від боргового тягаря (через списання боргів західними кредиторами), змогла здійснити економічний стрибок.
19.01.2026 18:23 Ответить
Так а я шо кажу. Треба брати приклад. На мою думку, Польща найбільш рентабельно допомогла Україні
19.01.2026 18:27 Ответить
 
 