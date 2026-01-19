Польша предоставит Украине 120 млн евро оборонного кредита в первой половине 2026 года, - посол Боднар

Польша предоставит Украине оборонный кредит на 120 млн евро на закупку польского вооружения, соответствующее соглашение планируется подписать в первой половине 2026 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся на финальной стадии согласования всех деталей, связанных с подписанием соглашения об этом кредите. Министерства финансов обеих стран согласовывают условия, мы привлекли к процессу представителей Министерства обороны и других институтов, которые помогли бы с содержательной частью надлежащего использования кредита для укрепления обороноспособности Украины и сотрудничества в сфере ОПК. Я надеюсь, что мы подпишем это соглашение в первой половине года", - сообщил Боднар.

Напомним, Польша готовит 47-й пакет военной помощи для Украины на сумму 220-230 миллионов евро. В него, в частности, войдут боеприпасы, амуниция и запчасти для военной техники.