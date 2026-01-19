Польша предоставит Украине 120 млн евро оборонного кредита в первой половине 2026 года, - посол Боднар
Польша предоставит Украине оборонный кредит на 120 млн евро на закупку польского вооружения, соответствующее соглашение планируется подписать в первой половине 2026 года.
Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся на финальной стадии согласования всех деталей, связанных с подписанием соглашения об этом кредите. Министерства финансов обеих стран согласовывают условия, мы привлекли к процессу представителей Министерства обороны и других институтов, которые помогли бы с содержательной частью надлежащего использования кредита для укрепления обороноспособности Украины и сотрудничества в сфере ОПК. Я надеюсь, что мы подпишем это соглашение в первой половине года", - сообщил Боднар.
Напомним, Польша готовит 47-й пакет военной помощи для Украины на сумму 220-230 миллионов евро. В него, в частности, войдут боеприпасы, амуниция и запчасти для военной техники.
Тож мені не зрозуміло з якого переляку ви вирішили, шо кредити можна буде не віддавати.
плюс "орєшнік" був демонстрацією полякам.
Може Польщі пора своє військо вже відправляти,а не надавати кредити?
Найновіша соціологія тривожна
Prawo i Sprawiedliwość: 31,8 proc. - wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu z początkiem stycznia.
Koalicja Obywatelska: 26,2 proc. - spadek o 4,7 pkt proc.
Konfederacja: 14 proc. - wzrost o 2,8 pkt proc.
Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz *****): 7,1 proc. - spadek o 2,6 pkt proc.
Lewica: 5,9 proc. - balansuje na granicy progu wyborczego, spadek o 2,3 pkt proc.
https://www.rmf24.pl/polityka/news-pis-idzie-jak-burza-sensacyjny-sondaz-wyborczy,nId,8058917 PiS idzie jak burza. Sensacyjny sondaż wyborczy
Кому дати гроші в борг під %%, для закупівлі у мене товару.
Євреї відпочивають
Польща: Успішний приклад країни, яка, звільнившись від боргового тягаря (через списання боргів західними кредиторами), змогла здійснити економічний стрибок.