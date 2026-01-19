УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Польщі
762 21

Польща надасть Україні 120 млн євро оборонного кредиту в першій половині 2026 року, - посол Боднар

Зеленський призначив Василя Боднара новим послом у Польщі

Польща надасть Україні оборонний кредит на 120 млн євро на закупівлю польського озброєння, відповідну угоду планують підписати у першій половині 2026 року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми на фінальній стадії узгодження всіх деталей, пов'язаних з підписанням угоди про цей кредит. Міністерства фінансів обох країн узгоджують умови, ми задіяли до процесу представників Міністерства оборони та інших інституцій, які допомогли б із змістовною частиною належного використання кредиту для зміцнення обороноздатності України і співпраці у сфері ОПК. Я сподіваюся, що ми підпишемо цю угоду в першій половині року", - повідомив Боднар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готова передати Україні чотири МіГ-29. Усього очікується близько 10, - посол Боднар

Нагадаємо, Польща готує 47-й пакет військової допомоги для України на суму 220-230 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси, амуніція та запчастини для військової техніки.

Автор: 

Боднар Василь (168) оборона (4918) Польща (9240)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
МВФ теж видає саме кредити і не прощає їх. Все, шо видав МВФ, він повертає до останньої копійки навіть якшо країна, яка їх отримала, в повній економічній сраці. Гугліть приклад Аргентини.
Тож мені не зрозуміло з якого переляку ви вирішили, шо кредити можна буде не віддавати.
показати весь коментар
19.01.2026 18:07 Відповісти
+1
Ну коли кредит дає якась Японія, якій від цієї війни не холодно і не жарко, то я це розумію. А коли кредитує країна, яка досі не отримала киздюлів лише з одієї причини - Україна не впала а в ***** нема сил воювати на два фронти одночасно... це якось.. дивно...
показати весь коментар
19.01.2026 17:35 Відповісти
+1
хутін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
плюс "орєшнік" був демонстрацією полякам.
Може Польщі пора своє військо вже відправляти,а не надавати кредити?
показати весь коментар
19.01.2026 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ци це перший кредит з 22 року..поцікався
показати весь коментар
19.01.2026 17:32 Відповісти
показати весь коментар
Це мусить бути оформлено як кредит. Україна не буде повертати тих кредитів, це ясна справа. І всі це розуміють.
показати весь коментар
19.01.2026 17:45 Відповісти
Поясніть будь ласка, чому кредит, оформлений як кредит, Україна не буде повертати?
показати весь коментар
19.01.2026 17:55 Відповісти
МВФ пояснює такі речі. Усталена практика. Коли хтось рятує Світ, йому борги прощають.
показати весь коментар
19.01.2026 17:59 Відповісти
показати весь коментар
Приклади списання боргів країн включають Єгипет (списано 50% боргу за підтримку у війні в Перській затоці 1991 р.), Ірак (списано 80% боргу перед Паризьким клубом у 2004 р.), Польщу (успішний приклад списання боргу для економічного зростання) та Лондонську угоду 1953 року щодо боргів Німеччини, що сприяло її повоєнному відновленню. Ці випадки часто пов'язані з геополітичними чинниками, політичною підтримкою, економічними реформами та прагненням до стабілізації.
показати весь коментар
19.01.2026 18:21 Відповісти
А, ну тоді можете спати спокійно. Пшеки нівжисть не затребують свої гроші назад .
показати весь коментар
19.01.2026 18:44 Відповісти
Я і сплю дуже спокійно.
Бо деколи аж смішно стає, що у далекі 80-і я не міг спокійно спати через величину державного боргу колись улюбленої мною країни - США.
показати весь коментар
19.01.2026 18:54 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 20:04 Відповісти
показати весь коментар
Щоб це не був другий фронт...
Найновіша соціологія тривожна
Prawo i Sprawiedliwość: 31,8 proc. - wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu z początkiem stycznia.
Koalicja Obywatelska: 26,2 proc. - spadek o 4,7 pkt proc.
Konfederacja: 14 proc. - wzrost o 2,8 pkt proc.
Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz *****): 7,1 proc. - spadek o 2,6 pkt proc.
Lewica: 5,9 proc. - balansuje na granicy progu wyborczego, spadek o 2,3 pkt proc.
https://www.rmf24.pl/polityka/news-pis-idzie-jak-burza-sensacyjny-sondaz-wyborczy,nId,8058917 PiS idzie jak burza. Sensacyjny sondaż wyborczy
показати весь коментар
19.01.2026 17:47 Відповісти
Сибіга закликав світ збирати гроші для українців
показати весь коментар
19.01.2026 17:49 Відповісти
ага ,для українців ,для піаніста
показати весь коментар
19.01.2026 17:50 Відповісти
Щиро дякуємо нашим польським братам і сестрам за допомогу, за тепло й підтримку. Разом до перемоги
показати весь коментар
19.01.2026 18:03 Відповісти
Кому дати гроші в борг під %%, для закупівлі у мене товару.
Євреї відпочивають
показати весь коментар
19.01.2026 18:05 Відповісти
Так не трампозброю ж купляти за польські гроші. Поляки багато чого мають продати для нашої війни.
Польща: Успішний приклад країни, яка, звільнившись від боргового тягаря (через списання боргів західними кредиторами), змогла здійснити економічний стрибок.
показати весь коментар
19.01.2026 18:23 Відповісти
Так а я шо кажу. Треба брати приклад. На мою думку, Польща найбільш рентабельно допомогла Україні
показати весь коментар
19.01.2026 18:27 Відповісти
Але краще нам дати озброєння, бо не буде ні грошей, ні озброєння.
показати весь коментар
19.01.2026 21:50 Відповісти
 
 