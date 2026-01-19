Польща надасть Україні 120 млн євро оборонного кредиту в першій половині 2026 року, - посол Боднар

Польща надасть Україні оборонний кредит на 120 млн євро на закупівлю польського озброєння, відповідну угоду планують підписати у першій половині 2026 року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Ми на фінальній стадії узгодження всіх деталей, пов'язаних з підписанням угоди про цей кредит. Міністерства фінансів обох країн узгоджують умови, ми задіяли до процесу представників Міністерства оборони та інших інституцій, які допомогли б із змістовною частиною належного використання кредиту для зміцнення обороноздатності України і співпраці у сфері ОПК. Я сподіваюся, що ми підпишемо цю угоду в першій половині року", - повідомив Боднар.

Нагадаємо, Польща готує 47-й пакет військової допомоги для України на суму 220-230 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси, амуніція та запчастини для військової техніки.