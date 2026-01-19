В Купянске остались несколько десятков оккупантов, попытки врага сузить плацдарм на левом берегу Оскола – безуспешны, – Трегубов

В самом Купянске зафиксировано лишь несколько десятков российских военных

В Купянске Харьковской области российская группировка сократилась до нескольких десятков военных, сосредоточенных в одном квартале. Попытки врага сузить плацдарм на левом берегу Оскола остаются безуспешными.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Купянске

"Их (российских подразделений. - Ред.) не так много осталось... там есть один квартал, где большинство россиян, которые там остались", - сказал Трегубов, отметив, что дальнейшая ситуация будет зависеть от результатов зачистки этого участка.

"По результатам зачистки этого квартала будет понятно, что собственно происходит, но речь идет о нескольких десятках человек в целом", - добавил спикер.

Смотрите также: Южноамериканские добровольцы бригады "Хартия" провели зачистку городского совета в Купянске. ВИДЕО

Обстановка на левом берегу Оскола

Кроме этого, Трегубов рассказал, что на левом берегу реки Оскол российские войска пытаются сократить плацдарм, однако успехов не имеют.

"На левом берегу россияне очень стараются сократить плацдарм, но без особых успехов... Все, что они бросают, там и уничтожается", - говорит начальник представитель ГОС.

По его словам, плацдарм остается значительным по размерам.

"Он не уменьшается, он по размерам достаточно большой, и сократить его им не удается", - добавил Трегубов.

Смотрите также: Центр Купянска под контролем: "Хартия" показала кадры зачистки города и контактных боев. ВИДЕО

Треба бути дуже обережним з математичними розрахунками пана Трегубова. У серпні 2025-го він нарахував 5-10 ворожих піхотинців біля Золотого Колодязя та Кучерового Яру. 3 місяці корпус Азов вигризав ті "5-10" піхотинців, знищивши та полонивши більше 1,5 тис. москалів.
19.01.2026 18:55 Ответить
19.01.2026 18:58 Ответить
То були їхні чморпехи та дристаньтники,а піхотинців таки 5-10,точніше до фпві 5 потім 10
19.01.2026 19:47 Ответить
Місцевість там не просто складна: вона надскладна ! Рівнина перемежується з пагорбами, пойма Оскола з суходолом. А що гірше всього - забагато ждунів! Особливо в напрямку на Дворічну. Вони кацапів давно чекали!!! Наші воїни впершу чергу мають знищувати місцевих зрадників!
19.01.2026 19:26 Ответить
"кількадесят " це скільки 30 чи , може 300?
19.01.2026 20:16 Ответить
 
 