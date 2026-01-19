В Купянске остались несколько десятков оккупантов, попытки врага сузить плацдарм на левом берегу Оскола – безуспешны, – Трегубов

В Купянске Харьковской области российская группировка сократилась до нескольких десятков военных, сосредоточенных в одном квартале. Попытки врага сузить плацдарм на левом берегу Оскола остаются безуспешными.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Купянске

"Их (российских подразделений. - Ред.) не так много осталось... там есть один квартал, где большинство россиян, которые там остались", - сказал Трегубов, отметив, что дальнейшая ситуация будет зависеть от результатов зачистки этого участка.

"По результатам зачистки этого квартала будет понятно, что собственно происходит, но речь идет о нескольких десятках человек в целом", - добавил спикер.

Обстановка на левом берегу Оскола

Кроме этого, Трегубов рассказал, что на левом берегу реки Оскол российские войска пытаются сократить плацдарм, однако успехов не имеют.

"На левом берегу россияне очень стараются сократить плацдарм, но без особых успехов... Все, что они бросают, там и уничтожается", - говорит начальник представитель ГОС.

По его словам, плацдарм остается значительным по размерам.

"Он не уменьшается, он по размерам достаточно большой, и сократить его им не удается", - добавил Трегубов.

