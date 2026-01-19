УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17343 відвідувача онлайн
Бої на Куп'янському напрямку
1 314 5

У Куп’янську лишилися кількадесят окупантів, спроби ворога звузити плацдарм на лівому березі Осколу – безуспішні, - Трегубов

У самому Куп’янську зафіксовано лише кількадесят російських військових

У Куп’янську Харківської області російське угруповання скоротилося до кількох десятків військових, зосереджених в одному кварталі. Намагання ворога звузити плацдарм на лівому березі Осколу залишаються безуспішними.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в Куп’янську

"Їх (російських підрозділів - ред.) не так багато залишилось... там є один квартал, де більшість росіян, які там залишились",- сказав Трегубов, зазначивши, що подальша ситуація залежатиме від результатів зачистки цієї ділянки.

"За результатами зачистки цього кварталу буде зрозуміло, що власне відбувається, але мова про кількадесят осіб у цілому", - додав речник.

Обстановка на лівому березі Осколу

Крім цього, Трегубов розповів, що на лівому березі річки Оскіл російські війська намагаються скоротити плацдарм, однак успіхів не мають.

"На лівому березі росіяни дуже намагаються скоротити плацдарм, але без особливих успіхів... Все, що вони кидають, там і знищується", - говорить начальник представник УОС.

За його словами, плацдарм залишається значним за розмірами.

"Він не зменшується, він у розмірах достатньо великий, і скоротити його їм не вдається",- додав Трегубов.

Автор: 

бойові дії Куп'янськ Оскіл річка
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба бути дуже обережним з математичними розрахунками пана Трегубова. У серпні 2025-го він нарахував 5-10 ворожих піхотинців біля Золотого Колодязя та Кучерового Яру. 3 місяці корпус Азов вигризав ті "5-10" піхотинців, знищивши та полонивши більше 1,5 тис. москалів.
показати весь коментар
19.01.2026 18:55 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:58 Відповісти
То були їхні чморпехи та дристаньтники,а піхотинців таки 5-10,точніше до фпві 5 потім 10
показати весь коментар
19.01.2026 19:47 Відповісти
Місцевість там не просто складна: вона надскладна ! Рівнина перемежується з пагорбами, пойма Оскола з суходолом. А що гірше всього - забагато ждунів! Особливо в напрямку на Дворічну. Вони кацапів давно чекали!!! Наші воїни впершу чергу мають знищувати місцевих зрадників!
показати весь коментар
19.01.2026 19:26 Відповісти
"кількадесят " це скільки 30 чи , може 300?
показати весь коментар
19.01.2026 20:16 Відповісти
 
 