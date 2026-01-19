У Куп’янську лишилися кількадесят окупантів, спроби ворога звузити плацдарм на лівому березі Осколу – безуспішні, - Трегубов

У Куп’янську Харківської області російське угруповання скоротилося до кількох десятків військових, зосереджених в одному кварталі. Намагання ворога звузити плацдарм на лівому березі Осколу залишаються безуспішними.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в Куп’янську

"Їх (російських підрозділів - ред.) не так багато залишилось... там є один квартал, де більшість росіян, які там залишились",- сказав Трегубов, зазначивши, що подальша ситуація залежатиме від результатів зачистки цієї ділянки.

"За результатами зачистки цього кварталу буде зрозуміло, що власне відбувається, але мова про кількадесят осіб у цілому", - додав речник.

Обстановка на лівому березі Осколу

Крім цього, Трегубов розповів, що на лівому березі річки Оскіл російські війська намагаються скоротити плацдарм, однак успіхів не мають.

"На лівому березі росіяни дуже намагаються скоротити плацдарм, але без особливих успіхів... Все, що вони кидають, там і знищується", - говорить начальник представник УОС.

За його словами, плацдарм залишається значним за розмірами.

"Він не зменшується, він у розмірах достатньо великий, і скоротити його їм не вдається",- додав Трегубов.

