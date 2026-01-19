РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17031 посетитель онлайн
Новости Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
1 626 16

Псевдополицейские обманули женщину в Тернополе: пенсионерка отдала мошенникам более 100 тысяч гривен

Мошенники обманули пенсионерку в Тернополе

В Тернополе пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, выманили у нее 107 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Злоумышленники использовали распространенную схему обмана, связанную с вымышленными проблемами родственников. Они действовали быстро и целенаправленно, не давая женщине времени проверить полученную информацию.

Как действовали телефонные мошенники

По данным правоохранителей, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившийся правоохранителем. Он сообщил, что дочь женщины якобы задержали и могут привлечь к уголовной ответственности.

Единственным способом "решить вопрос" псевдополицейский назвал немедленную передачу средств. Собеседник настаивал на конфиденциальности, говорил быстро и постоянно подчеркивал срочность ситуации.

Находясь в состоянии сильного эмоционального стресса и страха за ребенка, женщина через банковские терминалы перечислила 107 тысяч гривен на счета, продиктованные мошенниками. Только позже она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Правоохранители подчеркивают: настоящие сотрудники полиции никогда не звонят с требованиями передать или перечислить деньги.

Как уберечься от телефонного мошенничества

В полиции отмечают, что подобные преступления являются одними из самых распространенных в Украине. Их основа — психологическое давление и игра на эмоциях. Мошенники обычно:

  • звонят пожилым людям;

  • представляются полицейскими, следователями или врачами;

  • сообщают о якобы ДТП, задержании или других проблемах с близкими;

  • требуют деньги за "решение вопроса", "лечение" или "закрытие дела".

Ключевой элемент схемы — изоляция жертвы. Злоумышленники запрещают звонить родственникам, прикрываясь "тайной следствия" или угрозами осложнения ситуации.

По факту мошенничества открыто досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, и проверяет движение средств.

Правоохранители советуют соблюдать простые правила безопасности:

  • сразу прервать разговор в случае подобных звонков;

  • самостоятельно позвонить родственникам и проверить информацию;

  • обратиться на линию 102 или в ближайший отдел полиции;

  • никогда не передавать и не перечислять деньги незнакомцам.

Ранее Киберполиция Украины предупредила граждан о новой схеме мошенничества с промокодами на топливо. Мошенники распространяют в мессенджерах и соцсетях сообщения о якобы возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на Telegram-канал.

Автор: 

мошенничество (1339) Тернополь (815)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Тобто шукати псевдо колег (а може й не псевдо?) поліція звісно що не буде
показать весь комментарий
19.01.2026 19:05 Ответить
Малий, вчився в академії МВС. Потім, якось був не на зміні. Спить. Нічь. А мені дзвінок - якесь волає у трубку - мама памагі! Я тут попал в ДТП, убил какую то старуху, срочно нужни дєньгі! Вийді через 15 мінут! Угу..вийшов чоловік з малим й два наряди з боків.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:12 Ответить
Ну да, псевдо...
Не здивуюсь якщо це не псевдо а діючі, або колишні чи родичі
показать весь комментарий
19.01.2026 19:17 Ответить
В мойому випадку то була гопота. А форму реально можна придбати будь де. Сама малому купувала на Дарницькій площі у воєнторгу..
показать весь комментарий
19.01.2026 19:38 Ответить
Пенсіонерку з Тернополя обдурив "військовий лікар" із Сирії

65-річна жителька Тернополя втратила понад 577 тисяч гривень, повіривши інтернет-шахраю, який вдавав військового лікаря із Сирії та обіцяв приїхати до неї.

Під час листування співрозмовник швидко увійшов у довіру. Він розповідав про складну службу, особисті переживання та зізнався, що є вдівцем. З часом спілкування набуло емоційного характеру, і жінка повірила, що між ними виникли близькі стосунки.

Згодом "військовий лікар" заявив, що хоче приїхати до Тернополя, аби розпочати нове життя разом. Однак, за його словами, для цього йому бракувало коштів на оформлення документів, дорогу й інші витрати.

Під цим приводом чоловік неодноразово просив фінансової допомоги. Не підозрюючи обману, жінка погодилася допомогти та здійснила три грошові перекази на банківські картки сторонніх осіб. Загальна сума, яку вона переказала шахраям, сягнула 577 375 гривень.

Після отримання третього платежу зв'язок з "іноземцем" раптово обірвався. Сторінка співрозмовника перестала відповідати, а всі спроби жінки зв'язатися з ним виявилися марними. Лише тоді вона усвідомила, що стала жертвою шахрайської схеми, та звернулася до правоохоронців.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та закликає громадян бути максимально обережними під час онлайн-спілкування.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:32 Ответить
Так, буває. Навіть цю злиденну нужденну тернопольську пенсіонерку змусили перехувати накопичені з пенсії пів мільйона.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:45 Ответить
Прізвище жертви - Грицацуєва? Враховуючи пост трохи нижче.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:55 Ответить
Апофеоз всей нашей системы.
Люди даже не сомневаются что за бабло в полиции можно всё порешать.
Шо та Германия - другая планета.
Близлежащая зачуханая Словакия, звонит словацкая полиция и предлагает за деньги замять автоаварию. Если и там поверят, значит мы одинаковы
показать весь комментарий
19.01.2026 19:35 Ответить
Раннім ранком Бендер розкрив свій акушерський саквояж, вийняв звідти міліцейський кашкет з гербом міста Києва і, поклавши його в кишеню, попрямував до Олександра Івановича Корейка. По дорозі він зачіпав молочниць, бо вже настала година цих спритних жінок, а година службовців ще не починалась, і мурмотів слова романса "И радость первого свидания мне не волнует больше кровь".
показать весь комментарий
19.01.2026 19:46 Ответить
Основа такого шахрайства - бесспорная вера людей в тотальную коррумпированность всех возможных органов и в их широкие возможности действовать по ту сторону закона
показать весь комментарий
19.01.2026 19:59 Ответить
"Міліцонери прирівнюються до дітей" - фото автора трохи вище.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:45 Ответить
справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати чи перерахувати гроші))
показать весь комментарий
19.01.2026 20:03 Ответить
Бабуся має багато заміжних та чуйних онуків.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:43 Ответить
чого? з 20 травня 2019 року, як і у вчителів зарплата, це десь всього половина місячної пенсії рядової пенсіонерки-старушки. раніше такого ніколи не було, а ось тепер це стало буденністю!
показать весь комментарий
19.01.2026 21:16 Ответить
Мені колись зателефонував хлопець, представився сусідом (здивувався, що я його не впізнав) і просив терміново позичити йому 1000 гривень - перерахувати на телефон, а він протягом години перерахує назад. І я мало не перерахував, але мене зацікавило, чому телефон незнайомий. Це можна було легко пояснити, але я вирішив все з'ясувати, передзвонив та почав задавати питання - з якої квартири сусід, чому телефон незнайомий і т.і.. На тому кінці одразу кинули слухавку і більше не телефонували.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:52 Ответить
Не хренова сума як для пенсіонерки, не на 3200 перебивається.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:20 Ответить
 
 