Псевдополицейские обманули женщину в Тернополе: пенсионерка отдала мошенникам более 100 тысяч гривен

В Тернополе пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, выманили у нее 107 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Злоумышленники использовали распространенную схему обмана, связанную с вымышленными проблемами родственников. Они действовали быстро и целенаправленно, не давая женщине времени проверить полученную информацию.

Читайте: В Виннице разоблачено подпольное производство фальшивых марок "Укрпочты" - ущерб государству более 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Как действовали телефонные мошенники

По данным правоохранителей, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившийся правоохранителем. Он сообщил, что дочь женщины якобы задержали и могут привлечь к уголовной ответственности.

Единственным способом "решить вопрос" псевдополицейский назвал немедленную передачу средств. Собеседник настаивал на конфиденциальности, говорил быстро и постоянно подчеркивал срочность ситуации.

Находясь в состоянии сильного эмоционального стресса и страха за ребенка, женщина через банковские терминалы перечислила 107 тысяч гривен на счета, продиктованные мошенниками. Только позже она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Правоохранители подчеркивают: настоящие сотрудники полиции никогда не звонят с требованиями передать или перечислить деньги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присвоил почти 10 млн грн из денежного обеспечения бойцов: военного чиновника подозревают в мошенничестве, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Как уберечься от телефонного мошенничества

В полиции отмечают, что подобные преступления являются одними из самых распространенных в Украине. Их основа — психологическое давление и игра на эмоциях. Мошенники обычно:

звонят пожилым людям;

представляются полицейскими, следователями или врачами;

сообщают о якобы ДТП, задержании или других проблемах с близкими;

требуют деньги за "решение вопроса", "лечение" или "закрытие дела".

Ключевой элемент схемы — изоляция жертвы. Злоумышленники запрещают звонить родственникам, прикрываясь "тайной следствия" или угрозами осложнения ситуации.

По факту мошенничества открыто досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, и проверяет движение средств.

Правоохранители советуют соблюдать простые правила безопасности:

сразу прервать разговор в случае подобных звонков;

самостоятельно позвонить родственникам и проверить информацию;

обратиться на линию 102 или в ближайший отдел полиции;

никогда не передавать и не перечислять деньги незнакомцам.

Ранее Киберполиция Украины предупредила граждан о новой схеме мошенничества с промокодами на топливо. Мошенники распространяют в мессенджерах и соцсетях сообщения о якобы возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на Telegram-канал.

Читайте также: Пенсионерка в Киеве отдала мошеннику более 1,4 млн грн – думала, что он из СБУ, - полиция