Псевдополицейские обманули женщину в Тернополе: пенсионерка отдала мошенникам более 100 тысяч гривен
В Тернополе пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, выманили у нее 107 тысяч гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
Злоумышленники использовали распространенную схему обмана, связанную с вымышленными проблемами родственников. Они действовали быстро и целенаправленно, не давая женщине времени проверить полученную информацию.
Как действовали телефонные мошенники
По данным правоохранителей, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившийся правоохранителем. Он сообщил, что дочь женщины якобы задержали и могут привлечь к уголовной ответственности.
Единственным способом "решить вопрос" псевдополицейский назвал немедленную передачу средств. Собеседник настаивал на конфиденциальности, говорил быстро и постоянно подчеркивал срочность ситуации.
Находясь в состоянии сильного эмоционального стресса и страха за ребенка, женщина через банковские терминалы перечислила 107 тысяч гривен на счета, продиктованные мошенниками. Только позже она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Правоохранители подчеркивают: настоящие сотрудники полиции никогда не звонят с требованиями передать или перечислить деньги.
Как уберечься от телефонного мошенничества
В полиции отмечают, что подобные преступления являются одними из самых распространенных в Украине. Их основа — психологическое давление и игра на эмоциях. Мошенники обычно:
-
звонят пожилым людям;
-
представляются полицейскими, следователями или врачами;
-
сообщают о якобы ДТП, задержании или других проблемах с близкими;
-
требуют деньги за "решение вопроса", "лечение" или "закрытие дела".
Ключевой элемент схемы — изоляция жертвы. Злоумышленники запрещают звонить родственникам, прикрываясь "тайной следствия" или угрозами осложнения ситуации.
По факту мошенничества открыто досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, и проверяет движение средств.
Правоохранители советуют соблюдать простые правила безопасности:
-
сразу прервать разговор в случае подобных звонков;
-
самостоятельно позвонить родственникам и проверить информацию;
-
обратиться на линию 102 или в ближайший отдел полиции;
-
никогда не передавать и не перечислять деньги незнакомцам.
Ранее Киберполиция Украины предупредила граждан о новой схеме мошенничества с промокодами на топливо. Мошенники распространяют в мессенджерах и соцсетях сообщения о якобы возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на Telegram-канал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не здивуюсь якщо це не псевдо а діючі, або колишні чи родичі
65-річна жителька Тернополя втратила понад 577 тисяч гривень, повіривши інтернет-шахраю, який вдавав військового лікаря із Сирії та обіцяв приїхати до неї.
Під час листування співрозмовник швидко увійшов у довіру. Він розповідав про складну службу, особисті переживання та зізнався, що є вдівцем. З часом спілкування набуло емоційного характеру, і жінка повірила, що між ними виникли близькі стосунки.
Згодом "військовий лікар" заявив, що хоче приїхати до Тернополя, аби розпочати нове життя разом. Однак, за його словами, для цього йому бракувало коштів на оформлення документів, дорогу й інші витрати.
Під цим приводом чоловік неодноразово просив фінансової допомоги. Не підозрюючи обману, жінка погодилася допомогти та здійснила три грошові перекази на банківські картки сторонніх осіб. Загальна сума, яку вона переказала шахраям, сягнула 577 375 гривень.
Після отримання третього платежу зв'язок з "іноземцем" раптово обірвався. Сторінка співрозмовника перестала відповідати, а всі спроби жінки зв'язатися з ним виявилися марними. Лише тоді вона усвідомила, що стала жертвою шахрайської схеми, та звернулася до правоохоронців.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та закликає громадян бути максимально обережними під час онлайн-спілкування.
