Псевдополіцейські ошукали жінку в Тернополі: пенсіонерка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень

У Тернополі пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв, які, видаючи себе за працівників поліції, виманили у неї 107 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зловмисники використали поширену схему обману, пов’язану з вигаданими проблемами родичів. Вони діяли швидко та цілеспрямовано, не даючи жінці часу перевірити отриману інформацію.

Як діяли телефонні шахраї

За даними правоохоронців, до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який представився правоохоронцем. Він повідомив, що доньку жінки нібито затримали та можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Єдиним способом "вирішити питання" псевдополіцейський назвав негайну передачу коштів. Співрозмовник наполягав на конфіденційності, говорив швидко та постійно підкреслював терміновість ситуації.

Перебуваючи у стані сильного емоційного стресу та страху за дитину, жінка через банківські термінали перерахувала 107 тисяч гривень на рахунки, продиктовані шахраями. Лише згодом вона усвідомила, що стала жертвою обману, та звернулася до поліції.

Правоохоронці наголошують: справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати чи перерахувати гроші.

Як уберегтися від телефонного шахрайства

У поліції зазначають, що подібні злочини є одними з найпоширеніших в Україні. Їхня основа — психологічний тиск та гра на емоціях. Шахраї зазвичай:

телефонують людям похилого віку;

представляються поліцейськими, слідчими або лікарями;

повідомляють про нібито ДТП, затримання чи інші проблеми з близькими;

вимагають гроші за "вирішення питання", "лікування" або "закриття справи".

Ключовий елемент схеми — ізоляція жертви. Зловмисники забороняють телефонувати родичам, прикриваючись "таємницею слідства" або погрозами ускладнення ситуації.

За фактом шахрайства відкрито досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та перевіряє рух коштів.

Правоохоронці радять дотримуватися простих правил безпеки:

одразу перервати розмову у разі подібних дзвінків;

самостійно зателефонувати родичам і перевірити інформацію;

звернутися на лінію 102 або до найближчого відділу поліції;

ніколи не передавати й не перераховувати гроші незнайомцям.

Раніше Кіберполіція України попередила громадян про нову схему шахрайства з промокодами на пальне. Шахраї розповсюджують у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Telegram-канал.

