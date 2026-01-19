Псевдополіцейські ошукали жінку в Тернополі: пенсіонерка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень

Шахраї ошукали пенсіонерку у Тернополі

У Тернополі пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв, які, видаючи себе за працівників поліції, виманили у неї 107 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зловмисники використали поширену схему обману, пов’язану з вигаданими проблемами родичів. Вони діяли швидко та цілеспрямовано, не даючи жінці часу перевірити отриману інформацію.

Читайте: У Вінниці викрито підпільне виробництво фальшивих марок "Укрпошти" - збитки державі понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Як діяли телефонні шахраї

За даними правоохоронців, до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який представився правоохоронцем. Він повідомив, що доньку жінки нібито затримали та можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Єдиним способом "вирішити питання" псевдополіцейський назвав негайну передачу коштів. Співрозмовник наполягав на конфіденційності, говорив швидко та постійно підкреслював терміновість ситуації.

Перебуваючи у стані сильного емоційного стресу та страху за дитину, жінка через банківські термінали перерахувала 107 тисяч гривень на рахунки, продиктовані шахраями. Лише згодом вона усвідомила, що стала жертвою обману, та звернулася до поліції.

Правоохоронці наголошують: справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати чи перерахувати гроші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Привласнив майже 10 млн грн із грошового забезпечення бійців: військового посадовця підозрюють у шахрайстві, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Як уберегтися від телефонного шахрайства

У поліції зазначають, що подібні злочини є одними з найпоширеніших в Україні. Їхня основа — психологічний тиск та гра на емоціях. Шахраї зазвичай:

  • телефонують людям похилого віку;

  • представляються поліцейськими, слідчими або лікарями;

  • повідомляють про нібито ДТП, затримання чи інші проблеми з близькими;

  • вимагають гроші за "вирішення питання", "лікування" або "закриття справи".

Ключовий елемент схеми — ізоляція жертви. Зловмисники забороняють телефонувати родичам, прикриваючись "таємницею слідства" або погрозами ускладнення ситуації.

За фактом шахрайства відкрито досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та перевіряє рух коштів.

Правоохоронці радять дотримуватися простих правил безпеки:

  • одразу перервати розмову у разі подібних дзвінків;

  • самостійно зателефонувати родичам і перевірити інформацію;

  • звернутися на лінію 102 або до найближчого відділу поліції;

  • ніколи не передавати й не перераховувати гроші незнайомцям.

Раніше Кіберполіція України попередила громадян про нову схему шахрайства з промокодами на пальне. Шахраї розповсюджують у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Telegram-канал.

Також читайте: Пенсіонерка у Києві віддала шахраю понад 1,4 млн грн – думала, що він з СБУ, - поліція

Топ коментарі
Тобто шукати псевдо колег (а може й не псевдо?) поліція звісно що не буде
19.01.2026 19:05 Відповісти
Ну да, псевдо...
Не здивуюсь якщо це не псевдо а діючі, або колишні чи родичі
19.01.2026 19:17 Відповісти
Основа такого шахрайства - бесспорная вера людей в тотальную коррумпированность всех возможных органов и в их широкие возможности действовать по ту сторону закона
19.01.2026 19:59 Відповісти
Малий, вчився в академії МВС. Потім, якось був не на зміні. Спить. Нічь. А мені дзвінок - якесь волає у трубку - мама памагі! Я тут попал в ДТП, убил какую то старуху, срочно нужни дєньгі! Вийді через 15 мінут! Угу..вийшов чоловік з малим й два наряди з боків.
19.01.2026 19:12 Відповісти
В мойому випадку то була гопота. А форму реально можна придбати будь де. Сама малому купувала на Дарницькій площі у воєнторгу..
19.01.2026 19:38 Відповісти
Пенсіонерку з Тернополя обдурив "військовий лікар" із Сирії

65-річна жителька Тернополя втратила понад 577 тисяч гривень, повіривши інтернет-шахраю, який вдавав військового лікаря із Сирії та обіцяв приїхати до неї.

Під час листування співрозмовник швидко увійшов у довіру. Він розповідав про складну службу, особисті переживання та зізнався, що є вдівцем. З часом спілкування набуло емоційного характеру, і жінка повірила, що між ними виникли близькі стосунки.

Згодом "військовий лікар" заявив, що хоче приїхати до Тернополя, аби розпочати нове життя разом. Однак, за його словами, для цього йому бракувало коштів на оформлення документів, дорогу й інші витрати.

Під цим приводом чоловік неодноразово просив фінансової допомоги. Не підозрюючи обману, жінка погодилася допомогти та здійснила три грошові перекази на банківські картки сторонніх осіб. Загальна сума, яку вона переказала шахраям, сягнула 577 375 гривень.

Після отримання третього платежу зв'язок з "іноземцем" раптово обірвався. Сторінка співрозмовника перестала відповідати, а всі спроби жінки зв'язатися з ним виявилися марними. Лише тоді вона усвідомила, що стала жертвою шахрайської схеми, та звернулася до правоохоронців.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та закликає громадян бути максимально обережними під час онлайн-спілкування.
19.01.2026 19:32 Відповісти
Так, буває. Навіть цю злиденну нужденну тернопольську пенсіонерку змусили перехувати накопичені з пенсії пів мільйона.
19.01.2026 19:45 Відповісти
Прізвище жертви - Грицацуєва? Враховуючи пост трохи нижче.
19.01.2026 20:55 Відповісти
Апофеоз всей нашей системы.
Люди даже не сомневаются что за бабло в полиции можно всё порешать.
Шо та Германия - другая планета.
Близлежащая зачуханая Словакия, звонит словацкая полиция и предлагает за деньги замять автоаварию. Если и там поверят, значит мы одинаковы
19.01.2026 19:35 Відповісти
Раннім ранком Бендер розкрив свій акушерський саквояж, вийняв звідти міліцейський кашкет з гербом міста Києва і, поклавши його в кишеню, попрямував до Олександра Івановича Корейка. По дорозі він зачіпав молочниць, бо вже настала година цих спритних жінок, а година службовців ще не починалась, і мурмотів слова романса "И радость первого свидания мне не волнует больше кровь".
19.01.2026 19:46 Відповісти
"Міліцонери прирівнюються до дітей" - фото автора трохи вище.
19.01.2026 20:45 Відповісти
справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати чи перерахувати гроші))
19.01.2026 20:03 Відповісти
Бабуся має багато заміжних та чуйних онуків.
19.01.2026 20:43 Відповісти
чого? з 20 травня 2019 року, як і у вчителів зарплата, це десь всього половина місячної пенсії рядової пенсіонерки-старушки. раніше такого ніколи не було, а ось тепер це стало буденністю!
19.01.2026 21:16 Відповісти
Мені колись зателефонував хлопець, представився сусідом (здивувався, що я його не впізнав) і просив терміново позичити йому 1000 гривень - перерахувати на телефон, а він протягом години перерахує назад. І я мало не перерахував, але мене зацікавило, чому телефон незнайомий. Це можна було легко пояснити, але я вирішив все з'ясувати, передзвонив та почав задавати питання - з якої квартири сусід, чому телефон незнайомий і т.і.. На тому кінці одразу кинули слухавку і більше не телефонували.
19.01.2026 20:52 Відповісти
Не хренова сума як для пенсіонерки, не на 3200 перебивається.
19.01.2026 22:20 Відповісти
 
 