Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: ГБР завершило досудебное расследование

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления российских войск в мае 2024 года.

Об этом сообщил адвокат бывшего командующего ОТГ "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.

7 января 2026 года стороне защиты было официально сообщено об окончании следственных действий и открыт доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины.

Сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами, собранными в ходе досудебного расследования. Их объем оценивается примерно в 300 томов письменных документов.

Следствие инкриминирует военному командованию халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины) и невыполнение приказа (ч. 3 ст. 403 УК Украины).

"Это дело является прецедентным для украинского правосудия, поскольку поднимает вопрос о пределах ответственности военного командования за принятые решения в условиях превосходящих сил противника и системной нехватки людских и материальных ресурсов", - отметила сторона защиты.

Читайте также: Экс-командующему ОТУ "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения на домашний арест

Читайте также: Экс-командующему ОТУ "Харьков" генералу Галушкину снимут электронный браслет