Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: ГБР завершило досудебное расследование
Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления российских войск в мае 2024 года.
Об этом сообщил адвокат бывшего командующего ОТГ "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.
Завершено досудебное расследование
7 января 2026 года стороне защиты было официально сообщено об окончании следственных действий и открыт доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины.
Сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами, собранными в ходе досудебного расследования. Их объем оценивается примерно в 300 томов письменных документов.
Следствие инкриминирует военному командованию халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины) и невыполнение приказа (ч. 3 ст. 403 УК Украины).
"Это дело является прецедентным для украинского правосудия, поскольку поднимает вопрос о пределах ответственности военного командования за принятые решения в условиях превосходящих сил противника и системной нехватки людских и материальных ресурсов", - отметила сторона защиты.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
- Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, приведшей к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
- 125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и выразила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
- 21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом в 5 млн грн.
- 22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
- Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
- 4 апреля суд оставил экс-командующего ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Нажаль нічого незнаю про Генерала Ю.Галушкіна, але намір Оманського Кагана ми знаємо !!! Він відкрив усі кордони для орків, максимально розмінував, максимально зробив хаос для бригад, що мали бути готові .
П.с. слухи що " юг сдалі" ходили за кілька днів до нападу на Херсоншині. Тоді й єрмак приїзжав, інспектувати розміновані ділянки, пардон інфраструктурні будівництва " для тамже-наших громадян" .
Нехай "ЄС" партія піднімає міжнародних партнерів, треба захищати військових!! Хай публічно скажуть своє слово!! Щоб Оманському не було куди хвостом вихляти, мраззь ..
Це такий самий сумний шматок гімна що і зелепузіки. Усі вони продукт ще совкової системи. Де ключовий параметр успішності - задоволення начальства паперовим звітом, а не реальним вирішенням справи.
Ну от був у дона Педро, як особи із законодавчою іниціативою, реальний шанс подати свій варіант закону про мобілізацію, заснований на засадах соціальної справедливості...
І де воно? Про@бав? Нє-є-є... Він так само як і дуче самовідсторонився, не бажаючи хоч трішечки попсувати імідж ЄС хоча б серед невеличкої доляхи виборців. Бо невдовлені таки будуть, як не крути.
Це при всій повазі до його волонтерської діяльності.
Не воїн Педро, не воїн. І нікуя не гетьман.........