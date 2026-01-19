РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7630 посетителей онлайн
Новости Арест генералов Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года
1 683 8

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: ГБР завершило досудебное расследование

Дело о прорыве границы в Харьковской области: ГБР завершило досудебное расследование

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления российских войск в мае 2024 года.

Об этом сообщил адвокат бывшего командующего ОТГ "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Завершено досудебное расследование 

7 января 2026 года стороне защиты было официально сообщено об окончании следственных действий и открыт доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины.

Сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами, собранными в ходе досудебного расследования. Их объем оценивается примерно в 300 томов письменных документов.

Следствие инкриминирует военному командованию халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины) и невыполнение приказа (ч. 3 ст. 403 УК Украины).

"Это дело является прецедентным для украинского правосудия, поскольку поднимает вопрос о пределах ответственности военного командования за принятые решения в условиях превосходящих сил противника и системной нехватки людских и материальных ресурсов", - отметила сторона защиты.

Автор: 

оборона (5224) ГБР (3385) Галушкин Юрий (45) Харьковская область (2559)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нікого все одно не покарають - обговорювати нічого !
показать весь комментарий
19.01.2026 21:53 Ответить
А Чонгар не на часі? Може пора???
показать весь комментарий
19.01.2026 21:55 Ответить
А Херсон за 24 години теж не пора?
показать весь комментарий
19.01.2026 21:56 Ответить
Неужели за Зеленского взялись ? Он так то на шашлыки собирался . А не занимался оборой Украины.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:59 Ответить
Харків втримали, тому що Залужний "не поспішав " виконати ЗЕ-злочинний наказ перекинути війська від прикриття міста у зону АТО ( зона ООС, операції Об'єднаних Сил згідно поправок в законодавство) .
Нажаль нічого незнаю про Генерала Ю.Галушкіна, але намір Оманського Кагана ми знаємо !!! Він відкрив усі кордони для орків, максимально розмінував, максимально зробив хаос для бригад, що мали бути готові .

П.с. слухи що " юг сдалі" ходили за кілька днів до нападу на Херсоншині. Тоді й єрмак приїзжав, інспектувати розміновані ділянки, пардон інфраструктурні будівництва " для тамже-наших громадян" .
показать весь комментарий
19.01.2026 22:09 Ответить
Тобто, висновок - генерала судять як стрілочника!!
Нехай "ЄС" партія піднімає міжнародних партнерів, треба захищати військових!! Хай публічно скажуть своє слово!! Щоб Оманському не було куди хвостом вихляти, мраззь ..
показать весь комментарий
19.01.2026 22:11 Ответить
Ну що може зробити «ЄС партія»?
Це такий самий сумний шматок гімна що і зелепузіки. Усі вони продукт ще совкової системи. Де ключовий параметр успішності - задоволення начальства паперовим звітом, а не реальним вирішенням справи.
Ну от був у дона Педро, як особи із законодавчою іниціативою, реальний шанс подати свій варіант закону про мобілізацію, заснований на засадах соціальної справедливості...
І де воно? Про@бав? Нє-є-є... Він так само як і дуче самовідсторонився, не бажаючи хоч трішечки попсувати імідж ЄС хоча б серед невеличкої доляхи виборців. Бо невдовлені таки будуть, як не крути.
Це при всій повазі до його волонтерської діяльності.
Не воїн Педро, не воїн. І нікуя не гетьман.........
показать весь комментарий
19.01.2026 23:25 Ответить
А чи належно "обороняє" Сирок Прострович ?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:12
 
 