Справа про неналежну оборону Харківщини: ДБР завершило досудове розслідування
Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі неналежної оборони Харківщини під час наступу російських військ у травні 2024 року.
Про це повідомив адвокат колишнього командувача ОТУ "Харків", бригадного генерала ЗСУ Юрія Галушкіна Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.
Завершено досудове розслідування
7 січня 2026 року стороні захисту було офіційно повідомлено про закінчення слідчих дій та відкрито доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.
Сторона захисту розпочала ознайомлення з матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування. Їх обсяг оцінюється в приблизно 300 томів письмових документів.
Слідство інкримінує військовому командуванню недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України) та невиконання наказу (ч. 3 ст. 403 КК України).
"Ця справа є прецедентною для українського правосуддя, оскільки підіймає питання меж відповідальності військового командування за прийняті рішення в умовах переважаючих сил противника та системної нестачі людських і матеріальних ресурсів", - зазначила сторона захисту.
Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року
- Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.
- 125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.
- 21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.
- 22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.
- Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.
- 4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
- Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Нажаль нічого незнаю про Генерала Ю.Галушкіна, але намір Оманського Кагана ми знаємо !!! Він відкрив усі кордони для орків, максимально розмінував, максимально зробив хаос для бригад, що мали бути готові .
П.с. слухи що " юг сдалі" ходили за кілька днів до нападу на Херсоншині. Тоді й єрмак приїзжав, інспектувати розміновані ділянки, пардон інфраструктурні будівництва " для тамже-наших громадян" .
Нехай "ЄС" партія піднімає міжнародних партнерів, треба захищати військових!! Хай публічно скажуть своє слово!! Щоб Оманському не було куди хвостом вихляти, мраззь ..
Це такий самий сумний шматок гімна що і зелепузіки. Усі вони продукт ще совкової системи. Де ключовий параметр успішності - задоволення начальства паперовим звітом, а не реальним вирішенням справи.
Ну от був у дона Педро, як особи із законодавчою іниціативою, реальний шанс подати свій варіант закону про мобілізацію, заснований на засадах соціальної справедливості...
І де воно? Про@бав? Нє-є-є... Він так само як і дуче самовідсторонився, не бажаючи хоч трішечки попсувати імідж ЄС хоча б серед невеличкої доляхи виборців. Бо невдовлені таки будуть, як не крути.
Це при всій повазі до його волонтерської діяльності.
Не воїн Педро, не воїн. І нікуя не гетьман.........