Справа про неналежну оборону Харківщини: ДБР завершило досудове розслідування

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі неналежної оборони Харківщини під час наступу російських військ у травні 2024 року.

Про це повідомив адвокат колишнього командувача ОТУ "Харків", бригадного генерала ЗСУ Юрія Галушкіна Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.

Завершено досудове розслідування

7 січня 2026 року стороні захисту було офіційно повідомлено про закінчення слідчих дій та відкрито доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Сторона захисту розпочала ознайомлення з матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування. Їх обсяг оцінюється в приблизно 300 томів письмових документів.

Слідство інкримінує військовому командуванню недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України) та невиконання наказу (ч. 3 ст. 403 КК України).

"Ця справа є прецедентною для українського правосуддя, оскільки підіймає питання меж відповідальності військового командування за прийняті рішення в умовах переважаючих сил противника та системної нестачі людських і матеріальних ресурсів", - зазначила сторона захисту.

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

