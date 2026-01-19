Новини Арешт генералів Неналежна оборона Харківщини у травні 2024 року
Справа про неналежну оборону Харківщини: ДБР завершило досудове розслідування

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі неналежної оборони Харківщини під час наступу російських військ у травні 2024 року.

Про це повідомив адвокат колишнього командувача ОТУ "Харків", бригадного генерала ЗСУ Юрія Галушкіна Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ. 

Завершено досудове розслідування 

7 січня 2026 року стороні захисту було офіційно повідомлено про закінчення слідчих дій та відкрито доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Сторона захисту розпочала ознайомлення з матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування. Їх обсяг оцінюється в приблизно 300 томів письмових документів.

Слідство інкримінує військовому командуванню недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України) та невиконання наказу (ч. 3 ст. 403 КК України).

"Ця справа є прецедентною для українського правосуддя, оскільки підіймає питання меж відповідальності військового командування за прийняті рішення в умовах переважаючих сил противника та системної нестачі людських і матеріальних ресурсів", - зазначила сторона захисту.

Читайте також: Екскомандувачу ОТУ "Харків" Галушкіну змінили запобіжний захід на домашній арешт

Читайте також: Екскомандувачу ОТУ "Харків" генералу Галушкіну знімуть електронний браслет

Нікого все одно не покарають - обговорювати нічого !
19.01.2026 21:53 Відповісти
А Чонгар не на часі? Може пора???
19.01.2026 21:55 Відповісти
А Херсон за 24 години теж не пора?
19.01.2026 21:56 Відповісти
Неужели за Зеленского взялись ? Он так то на шашлыки собирался . А не занимался оборой Украины.
19.01.2026 21:59 Відповісти
Харків втримали, тому що Залужний "не поспішав " виконати ЗЕ-злочинний наказ перекинути війська від прикриття міста у зону АТО ( зона ООС, операції Об'єднаних Сил згідно поправок в законодавство) .
Нажаль нічого незнаю про Генерала Ю.Галушкіна, але намір Оманського Кагана ми знаємо !!! Він відкрив усі кордони для орків, максимально розмінував, максимально зробив хаос для бригад, що мали бути готові .

П.с. слухи що " юг сдалі" ходили за кілька днів до нападу на Херсоншині. Тоді й єрмак приїзжав, інспектувати розміновані ділянки, пардон інфраструктурні будівництва " для тамже-наших громадян" .
19.01.2026 22:09 Відповісти
Тобто, висновок - генерала судять як стрілочника!!
Нехай "ЄС" партія піднімає міжнародних партнерів, треба захищати військових!! Хай публічно скажуть своє слово!! Щоб Оманському не було куди хвостом вихляти, мраззь ..
19.01.2026 22:11 Відповісти
Ну що може зробити «ЄС партія»?
Це такий самий сумний шматок гімна що і зелепузіки. Усі вони продукт ще совкової системи. Де ключовий параметр успішності - задоволення начальства паперовим звітом, а не реальним вирішенням справи.
Ну от був у дона Педро, як особи із законодавчою іниціативою, реальний шанс подати свій варіант закону про мобілізацію, заснований на засадах соціальної справедливості...
І де воно? Про@бав? Нє-є-є... Він так само як і дуче самовідсторонився, не бажаючи хоч трішечки попсувати імідж ЄС хоча б серед невеличкої доляхи виборців. Бо невдовлені таки будуть, як не крути.
Це при всій повазі до його волонтерської діяльності.
Не воїн Педро, не воїн. І нікуя не гетьман.........
19.01.2026 23:25 Відповісти
А чи належно "обороняє" Сирок Прострович ?
19.01.2026 22:12 Відповісти
 
 