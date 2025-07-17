Екскомандувачу ОТУ "Харків" генералу Галушкіну знімуть електронний браслет
Печерський районний суд міста Києва не продовжив запобіжний захід колишньому командиру оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрію Галушкіну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
23 липня з бригадного генерала мають зняти електронний браслет. Він перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня.
Раніше колишній командир ОТУ "Харків" заявив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.
Сьогодні, 17 липня, суд також змінив запобіжний захід ще одному фігурантові справи про прорив оборони Харківщини — екскомандиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну. Відтепер замість нічного домашнього арешту він перебуватиме на поруках правозахисника та ветерана Масі Найєма.
Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року
Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.
125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.
21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.
22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.
Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.
4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
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"Ласти" ви зробили нам,
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До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
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А як Неньку захищати,
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02.08.2024
Анатолій Березенський