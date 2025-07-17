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Новини Арешт генералів Неналежна оборона Харківщини у травні 2024 року
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Екскомандувачу ОТУ "Харків" генералу Галушкіну знімуть електронний браслет

генерал Галушкін

Печерський районний суд міста Києва не продовжив запобіжний захід колишньому командиру оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрію Галушкіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

23 липня з бригадного генерала мають зняти електронний браслет. Він перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня.

Раніше колишній командир ОТУ "Харків" заявив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.

Читайте: Екскомандувачу ОТУ "Харків" Галушкіну змінили запобіжний захід на домашній арешт

Сьогодні, 17 липня, суд також змінив запобіжний захід ще одному фігурантові справи про прорив оборони Харківщини — екскомандиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну. Відтепер замість нічного домашнього арешту він перебуватиме на поруках правозахисника та ветерана Масі Найєма.

Читайте: Справа про неналежну оборону Харківщини: полковника Лапіна залишили під домашнім арештом

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор: 

Галушкін Юрій (46) Лапін Ілля (37)


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Топ коментарі
+4
З браслетом все ясно. А ХТО поверне чесній Людині Чесне ім'я ? Лідор ? Ніколи. Він же по вуха у багнюці. дЄрмак ? Та цього й вішати ... не грішно на мотузці на першому дубу.
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17.07.2025 21:25 Відповісти
+3
Як на мене тог "браслєт" мали б одягнути на Боневтіка і його воровитих міністрів оборони, головкома Сирського та керівника військово-цивільної адміністрації, який зі своєю сворою розікрав гроші на фортифікації і брехав, що все добре. Але все це ми побачимо після зміни влади. І це обов'язково відщбудеться.
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17.07.2025 21:25 Відповісти
+2
Суд згадав, що судді теж сідають час від часу.
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17.07.2025 21:33 Відповісти
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17.07.2025 21:07 Відповісти
перевесят на член
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17.07.2025 21:29 Відповісти
Ну і хто тут пєрєжєватєльний пєрєжівал за бойового генерала? Все сам вирішить без чиїйсь там пєрєжіватєльной допомоги. Генералам, полковникам, майорам нічого не загрожує. Якщо б дійсно мав би якусь небезпеку для загарбників, то були би хоча би якісь замахи на життя чи здоров'я. А про напад на Вовчанськ в підручниках напишуть що просто так нібито склалися обставини. І ніхто тіпа не винуватий що оборона сама незоборонилася. І тіпа треба розрізняти що оборона то одне, а бойові генерали то інше. Здесь нєт нєгодяєв в крєслах із кожі. Ха ха ха.
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17.07.2025 21:19 Відповісти
О який вумний. Мені аж страшно. От аби на фронті отак проявив свій розум ! Або на фортифікаціях.
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17.07.2025 21:26 Відповісти
Я якраз вже більше року саме на цьому прохєрєному цим негідником фронті. Тобто знаю про що кажу. Зараз оці гівнюки прохєрять ще більше. Без жодного наслідку для себе. Вже тепер любий майор погрожує навіднику гармати вирахуванням вартості снаряда з грошового забезпечення бо йому отакому самому галушкіну і пампушкіну не подобається як той робить постріл. Без чистки оцього лайна і без відповідальності всіх без виключення офіцерів нічого доброго в першу чергу для цивільних не буде. Ха ха ха.
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17.07.2025 22:00 Відповісти
Як на мене тог "браслєт" мали б одягнути на Боневтіка і його воровитих міністрів оборони, головкома Сирського та керівника військово-цивільної адміністрації, який зі своєю сворою розікрав гроші на фортифікації і брехав, що все добре. Але все це ми побачимо після зміни влади. І це обов'язково відщбудеться.
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17.07.2025 21:25 Відповісти
ти смішний . зміни влади не буде. все буде квартал 95
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17.07.2025 21:50 Відповісти
Ви забулися про "сметунів", вони ж обіцяли, що якщо щось піде не так -"сметут". Хіба Ви в них не вірите? Хоча з Вами погоджуюся, в найближчі 5 років нічого не відбудеться.
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам"
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
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17.07.2025 22:00 Відповісти
і шо ти хотів сказати ? краще у польшу чи до німців.
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17.07.2025 22:04 Відповісти
Я сказав про те, як поступили "сметуни", які в 2019 році обіцяли, що якщо щось піде не так, то зроблять те, про що я написав. А по факту втекли до Польщі і Нічеччини та інші країни Європи. До речі, Польща пишеться в великої букви, з маленької пишеться росія.
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17.07.2025 22:07 Відповісти
хто не втік тому просто не повезло .нажаль
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17.07.2025 22:22 Відповісти
З браслетом все ясно. А ХТО поверне чесній Людині Чесне ім'я ? Лідор ? Ніколи. Він же по вуха у багнюці. дЄрмак ? Та цього й вішати ... не грішно на мотузці на першому дубу.
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17.07.2025 21:25 Відповісти
Чесне ім'я? Де це ім'я фізично перебувало під час штурму? В якомусь штабі? Невже. Штаби втікали як стяні гівнюки. Навіть меблі куплені за кошт бюджету кидали. Ви бачили ті крісла? Я бачив. Потім на них сиділи добре що наші мінометники в бліндажах. Зверху були прильотом. Ок. А бліндажі цілі. Чого було втікати? Можна би було безпечно для себе і далі виконувати свої обов'язки. Але ж ніт. Драпали як в лютому 22 року. А чого драпали? А тому що прекрасно розуміли, що оборона ними просрана. Ха ха ха.
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17.07.2025 22:08 Відповісти
Суд згадав, що судді теж сідають час від часу.
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17.07.2025 21:33 Відповісти
Чернишову так і вдягали браслет, але то ж кум самого Гундосого...
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17.07.2025 21:39 Відповісти
А ому хто на камери рвав повістки шо буде?Головнокомандувать?
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17.07.2025 21:55 Відповісти
Закінчиться ця історія тим, що генералам дадуть ордена та звання, комбату оголосять догану, а справжнім винуватцем оголосять солдат, котрі підло та з метою уникнути служби загинули раніше, чим у генералів закінчились гарні ідеї по відбиттю агресії.
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17.07.2025 22:00 Відповісти
Не на того наділи браслет. Ворог сидить при владі та насміхається з України.
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17.07.2025 22:24 Відповісти
Так же ж бубочка його і зняв. Квартальна сценка. Отримає галушкін зірку героя з рук того самого бубочки. І в приприжку радісно побіжить отримувати довічне утримання за рахунок платників податків. Ні для бубочки, ні для галушкіну ніде реальної відповідальності не прописано. Тобто він такий самий. Ха ха ха.
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17.07.2025 22:46 Відповісти
 
 