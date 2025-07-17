Экс-командующему ОТГ "Харьков" генералу Галушкину снимут электронный браслет

Печерский районный суд города Киева не продлил меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрию Галушкину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

23 июля с бригадного генерала должны снять электронный браслет. Он будет находиться под домашним арестом до 22 июля.

Ранее бывший командир ОТГ "Харьков" заявил, что готов пойти воевать обычным солдатом.

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Сегодня, 17 июля, суд также изменил меру пресечения еще одному фигуранту дела о прорыве обороны Харьковщины - экс-командиру 415-го отдельного стрелкового батальона Илье Лапину. Отныне вместо ночного домашнего ареста он будет находиться на поруках правозащитника и ветерана Маси Найема.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

4 апреля суд оставил экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.