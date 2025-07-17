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Новости Арест генералов Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года
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Экс-командующему ОТГ "Харьков" генералу Галушкину снимут электронный браслет

генерал Галушкин

Печерский районный суд города Киева не продлил меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрию Галушкину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

23 июля с бригадного генерала должны снять электронный браслет. Он будет находиться под домашним арестом до 22 июля.

Ранее бывший командир ОТГ "Харьков" заявил, что готов пойти воевать обычным солдатом.

Читайте: Экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения на домашний арест

Сегодня, 17 июля, суд также изменил меру пресечения еще одному фигуранту дела о прорыве обороны Харьковщины - экс-командиру 415-го отдельного стрелкового батальона Илье Лапину. Отныне вместо ночного домашнего ареста он будет находиться на поруках правозащитника и ветерана Маси Найема.

Читайте: Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: полковника Лапина оставили под домашним арестом

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

4 апреля суд оставил экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

Галушкин Юрий (42) Лапин Илья (37)


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Топ комментарии
+4
З браслетом все ясно. А ХТО поверне чесній Людині Чесне ім'я ? Лідор ? Ніколи. Він же по вуха у багнюці. дЄрмак ? Та цього й вішати ... не грішно на мотузці на першому дубу.
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17.07.2025 21:25 Ответить
+3
Як на мене тог "браслєт" мали б одягнути на Боневтіка і його воровитих міністрів оборони, головкома Сирського та керівника військово-цивільної адміністрації, який зі своєю сворою розікрав гроші на фортифікації і брехав, що все добре. Але все це ми побачимо після зміни влади. І це обов'язково відщбудеться.
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17.07.2025 21:25 Ответить
+2
Суд згадав, що судді теж сідають час від часу.
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17.07.2025 21:33 Ответить
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17.07.2025 21:07 Ответить
перевесят на член
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17.07.2025 21:29 Ответить
Ну і хто тут пєрєжєватєльний пєрєжівал за бойового генерала? Все сам вирішить без чиїйсь там пєрєжіватєльной допомоги. Генералам, полковникам, майорам нічого не загрожує. Якщо б дійсно мав би якусь небезпеку для загарбників, то були би хоча би якісь замахи на життя чи здоров'я. А про напад на Вовчанськ в підручниках напишуть що просто так нібито склалися обставини. І ніхто тіпа не винуватий що оборона сама незоборонилася. І тіпа треба розрізняти що оборона то одне, а бойові генерали то інше. Здесь нєт нєгодяєв в крєслах із кожі. Ха ха ха.
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17.07.2025 21:19 Ответить
О який вумний. Мені аж страшно. От аби на фронті отак проявив свій розум ! Або на фортифікаціях.
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17.07.2025 21:26 Ответить
Я якраз вже більше року саме на цьому прохєрєному цим негідником фронті. Тобто знаю про що кажу. Зараз оці гівнюки прохєрять ще більше. Без жодного наслідку для себе. Вже тепер любий майор погрожує навіднику гармати вирахуванням вартості снаряда з грошового забезпечення бо йому отакому самому галушкіну і пампушкіну не подобається як той робить постріл. Без чистки оцього лайна і без відповідальності всіх без виключення офіцерів нічого доброго в першу чергу для цивільних не буде. Ха ха ха.
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17.07.2025 22:00 Ответить
Ха ха ха
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17.07.2025 22:06 Ответить
Як на мене тог "браслєт" мали б одягнути на Боневтіка і його воровитих міністрів оборони, головкома Сирського та керівника військово-цивільної адміністрації, який зі своєю сворою розікрав гроші на фортифікації і брехав, що все добре. Але все це ми побачимо після зміни влади. І це обов'язково відщбудеться.
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17.07.2025 21:25 Ответить
ти смішний . зміни влади не буде. все буде квартал 95
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17.07.2025 21:50 Ответить
Ви забулися про "сметунів", вони ж обіцяли, що якщо щось піде не так -"сметут". Хіба Ви в них не вірите? Хоча з Вами погоджуюся, в найближчі 5 років нічого не відбудеться.
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам"
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
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17.07.2025 22:00 Ответить
і шо ти хотів сказати ? краще у польшу чи до німців.
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17.07.2025 22:04 Ответить
Я сказав про те, як поступили "сметуни", які в 2019 році обіцяли, що якщо щось піде не так, то зроблять те, про що я написав. А по факту втекли до Польщі і Нічеччини та інші країни Європи. До речі, Польща пишеться в великої букви, з маленької пишеться росія.
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17.07.2025 22:07 Ответить
хто не втік тому просто не повезло .нажаль
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17.07.2025 22:22 Ответить
З браслетом все ясно. А ХТО поверне чесній Людині Чесне ім'я ? Лідор ? Ніколи. Він же по вуха у багнюці. дЄрмак ? Та цього й вішати ... не грішно на мотузці на першому дубу.
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17.07.2025 21:25 Ответить
Чесне ім'я? Де це ім'я фізично перебувало під час штурму? В якомусь штабі? Невже. Штаби втікали як стяні гівнюки. Навіть меблі куплені за кошт бюджету кидали. Ви бачили ті крісла? Я бачив. Потім на них сиділи добре що наші мінометники в бліндажах. Зверху були прильотом. Ок. А бліндажі цілі. Чого було втікати? Можна би було безпечно для себе і далі виконувати свої обов'язки. Але ж ніт. Драпали як в лютому 22 року. А чого драпали? А тому що прекрасно розуміли, що оборона ними просрана. Ха ха ха.
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17.07.2025 22:08 Ответить
Суд згадав, що судді теж сідають час від часу.
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17.07.2025 21:33 Ответить
Чернишову так і вдягали браслет, але то ж кум самого Гундосого...
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17.07.2025 21:39 Ответить
А ому хто на камери рвав повістки шо буде?Головнокомандувать?
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17.07.2025 21:55 Ответить
Закінчиться ця історія тим, що генералам дадуть ордена та звання, комбату оголосять догану, а справжнім винуватцем оголосять солдат, котрі підло та з метою уникнути служби загинули раніше, чим у генералів закінчились гарні ідеї по відбиттю агресії.
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17.07.2025 22:00 Ответить
Не на того наділи браслет. Ворог сидить при владі та насміхається з України.
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17.07.2025 22:24 Ответить
 
 