Экс-командующему ОТГ "Харьков" генералу Галушкину снимут электронный браслет
Печерский районный суд города Киева не продлил меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрию Галушкину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
23 июля с бригадного генерала должны снять электронный браслет. Он будет находиться под домашним арестом до 22 июля.
Ранее бывший командир ОТГ "Харьков" заявил, что готов пойти воевать обычным солдатом.
Сегодня, 17 июля, суд также изменил меру пресечения еще одному фигуранту дела о прорыве обороны Харьковщины - экс-командиру 415-го отдельного стрелкового батальона Илье Лапину. Отныне вместо ночного домашнего ареста он будет находиться на поруках правозащитника и ветерана Маси Найема.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
4 апреля суд оставил экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам"
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський