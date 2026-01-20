165 боестолкновений за сутки: наиболее горячие - на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 19 января, на фронте было зафиксировано 165 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7518 дронов-камикадзе и осуществили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это город Харьков; Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Константиновка Донецкой области; Терноватое, Чаривное, Зеленая Диброва, Барвиновка, Терсянка, Рождественка Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 135 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 925 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три единицы специальной и 191 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар, сбросив четыре КАБа, и осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодязи и Заречное.

На Славянском направлении, в районе Дроновки и в сторону Платоновки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в сторону Приволья и Бондарного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яре и Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Обстановка на юге

Генштаб также сообщает, что на Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Солодкого, а также в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.