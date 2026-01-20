С начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновения: наиболее активно враг действует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 102 боевых столкновеления. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли четыре ракетных и 41 авиационный удар, применив 38 ракет и сбросив 85 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3369 дронов-камикадзе и осуществили 2503 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка, четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды проводил наступательные действия в сторону Песчаного и Петропавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики десять раз атаковали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.

Три вражеских штурма отразили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Дроновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении 13 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 31 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 115 оккупантов, из которых 82 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три квадроцикла, три пункта управления, один мотоцикл, четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники, одну антенну, 26 беспилотных летательных аппаратов, одну артиллерийскую систему, один пункт управления БПЛА противника.

Также наши защитники поразили:

четыре артиллерийские системы,

три единицы автомобильной техники,

пункт управления БПЛА,

семь укрытий для личного состава противника.

Бои на юге

На Александровском направлении оккупанты один раз пытались прорвать оборону наших защитников в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник девять раз атаковал позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Воздвиженке, Горькому, Гуляйпольскому, Святопетровке, Зализнычному и Луговскому.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.