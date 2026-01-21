Агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. На Синельниковщине двое погибших из-за обстрела
Ночью 21 января российский агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
По данным ОГА, в результате атаки повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, административное здание и автомобили.
Обстрелы Синельниковского района
Также отмечается, что по Синельниковскому району противник нацелился БПЛА. Пострадали Васильковская и Раздорская громады.
"Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.
