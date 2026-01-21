Агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. На Синельниковщине двое погибших из-за обстрела

Обстрел Кривого Рога

Ночью 21 января российский агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Есть повреждения

По данным ОГА, в результате атаки повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, административное здание и автомобили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты били по Кривому Рогу и двум районам Днепропетровщины: повреждены дома и газопроводы. ФОТОрепортаж

Обстрел Кривого Рога
Обстрел Кривого Рога

Обстрелы Синельниковского района

Также отмечается, что по Синельниковскому району противник нацелился БПЛА. Пострадали Васильковская и Раздорская громады.

"Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.

Читайте также: Взрывы снова прогремели в Кривом Роге: город под атакой "шахедов"

Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини

