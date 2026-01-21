Агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу. На Синельниківщині двоє загиблих через обстріл

Вночі 21 січня російський агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Є пошкодження

За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля та авто.

Обстріли Синельниківщини

Також зазначається, що по Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади.

"Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі.

