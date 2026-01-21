Враг атаковал "Искандером" и 97 БПЛА: ПВО обезвредила 84 цели
В ночь на 21 января российские оккупанты наносили удары по Украине с помощью беспилотников и баллистической ракеты.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
РФ выпустила баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 97 БПЛА различных типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Около 70 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
