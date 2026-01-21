Ворог атакував "Іскандером" та 97 БпЛА: ППО знешкодила 84 цілі
У ніч на 21 січня російські окупанти били по Україні безпілотниками та балістичною ракетою.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
РФ випустила балістичну ракету "Іскандер-М" із окупованого Криму та 97 БпЛА різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Близько 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Чайка Київ
