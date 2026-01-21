В Украине стоит создать систему военных судов, - судья ВС Ткачук

Для обеспечения прав военнослужащих и членов их семей следует создать военные суды.

Об этом заявил судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обоснование

Ткачук отметил, что в новейшей истории нет примеров, чтобы государство, находящееся в состоянии войны, не имело органов военной юстиции.

"Специфика войны требует создания специализированной военной правоохранительной системы, которая позволит обеспечить правопорядок в Вооруженных силах и быструю и эффективную защиту прав военнослужащих", - пояснил судья.

По его словам, несмотря на то, что статья 55 Конституции Украины гарантирует каждому право на судебную защиту, в условиях войны реализация этого права для военных часто затруднена.

"Для обращения в гражданский суд военнослужащему необходимо покинуть место службы и преодолеть сотни километров до действующего суда, что во время боевых действий практически невозможно", - добавил судья ВС.

Поэтому, по мнению Ткачука, стоит создать военные суды,которые будут осуществлять правосудие максимально близко к линии фронта, а при необходимости - непосредственно в воинских частях. Такие суды должны формироваться в составе судов общей юрисдикции по единым правилам отбора кадров и с соблюдением всех конституционных и процессуальных гарантий.

"В Украине сейчас около миллиона военнослужащих, функционирует масштабная военная экономика, действуют тысячи нормативных актов в военной сфере. Это требует специалистов, способных незамедлительно решать споры о призыве, прохождении службы и защите прав военных и их семей", - пояснил он.

Ткачук отметил, что стоит начинать именно с создания военных судов. Для этого достаточно создать несколько окружных военных судов, один военный апелляционный суд и Военную палату в составе Верховного Суда.

Сколько на это уйдет времени?

Судья пояснил, что если Рада примет необходимый закон, то военные суды могут создать в течение нескольких месяцев без значительных финансовых затрат.

