В Украине стоит создать систему военных судов, - судья ВС Ткачук
Для обеспечения прав военнослужащих и членов их семей следует создать военные суды.
Об этом заявил судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Обоснование
Ткачук отметил, что в новейшей истории нет примеров, чтобы государство, находящееся в состоянии войны, не имело органов военной юстиции.
"Специфика войны требует создания специализированной военной правоохранительной системы, которая позволит обеспечить правопорядок в Вооруженных силах и быструю и эффективную защиту прав военнослужащих", - пояснил судья.
По его словам, несмотря на то, что статья 55 Конституции Украины гарантирует каждому право на судебную защиту, в условиях войны реализация этого права для военных часто затруднена.
"Для обращения в гражданский суд военнослужащему необходимо покинуть место службы и преодолеть сотни километров до действующего суда, что во время боевых действий практически невозможно", - добавил судья ВС.
Поэтому, по мнению Ткачука, стоит создать военные суды,которые будут осуществлять правосудие максимально близко к линии фронта, а при необходимости - непосредственно в воинских частях. Такие суды должны формироваться в составе судов общей юрисдикции по единым правилам отбора кадров и с соблюдением всех конституционных и процессуальных гарантий.
"В Украине сейчас около миллиона военнослужащих, функционирует масштабная военная экономика, действуют тысячи нормативных актов в военной сфере. Это требует специалистов, способных незамедлительно решать споры о призыве, прохождении службы и защите прав военных и их семей", - пояснил он.
Ткачук отметил, что стоит начинать именно с создания военных судов. Для этого достаточно создать несколько окружных военных судов, один военный апелляционный суд и Военную палату в составе Верховного Суда.
Сколько на это уйдет времени?
Судья пояснил, что если Рада примет необходимый закон, то военные суды могут создать в течение нескольких месяцев без значительных финансовых затрат.
де грошики брати на це під час війни?
не простіше військовим підняти грошове забезпечення?
військову прокуратуру ліквідував блазень у 2019 (разом із слідчими цієї військової прокуратури)
їхня ліквідація - злочини, відсутність військової юстиції у воюючій країні - катастрофа
тіко одне питання - де взяти гроші, насьогодні оцей суддя ткачук отримує 180 тис. грн. з/пл на місяць з бюджету, коли стане війсьовим суддею, то за рахунок звання, вислуги, надбавок його з/пл кратно зросте, а таких як він потрібно по усій країні сотні, як не тисячі - де взяти на них гроші?
а ще потрібні військові опера, слідчі, прокурори, знову ж таки за рахунок звань, вислуги, надбавок тощо - шалені гроші - де їх взяти?
тому пропоную - збільшити грошове утримання в/с
Реально - краще військовим підвищити забезпечення й забезпечення сім'ям у разі поранення/загибелі.
краще воїнам підвищити з/пл, ніж тупо тринькати грошики
Ти не уявляєш - скільки людських доль поламали "піджаки", з-за своєї некомпетентності!
плюс врахуй кадри, хто їх відбиратиме та призначатиме сьогодні - зесрань? результат тобі відомий
а може антикорупціонери - шабунін, лєменов тощо - результат тобі також відомий
боляче, бо дуже близьке, але реалії сьогодні інші
як на мене, тут треба діяти за логікою Залужного: "насамперед потрібно завершити війну, а потім вже все інше"
якщо сьогодні почати цю реформу, то вона насмперед вдарить по грошовому та майновому забезпеченню військовослужбовців, бо в їхні ряди увіллються нові кадри, які не будуть воювати, а будуть розкривати, ловити, затримувати, розслідувати, підтримувати обвинувачення, судити, захищати, будучи військовій формі та при званнях - нове "військо" у діючому війську
а гроші будуть для них відбирати насамперед з тих, які призначені для міноборони
усі питання законодавчого регулювання правосуддя, у т.ч. військового, Україна, як асоційоіваний член ради єс та країна, яка має намір вступити до єс, має в обов'язковому порядку узгоджувати із Венеційською комісією, а якщо венеційка проти, то гаплик таким реформам
так от, ще у далеких 2015-17 венеційка неодноразово наголошувала на тому, шо прокурори цивільні та не можуть бути військовими, так само як і судді, бо за умови перебування на військовій службі вони начеб то втрачають свою незалежність (будучи підпорядкованими як в/с). Отакі висновки у них наразі залишаються. Піти проти венеційки - закрити собі шлях до єс
а без їхньої згоди та підтримки - ні грошей від країн єс, ні іншої підтримки
нарахунок приміщень - тіко державна судова адміністрація (закон, се ля ві), так само як персонал (секретарі, охорона, водії, кухарі, прибиральниці), а ще питання судової охорони-судових виконавців (по доброму теж мали б бути в/с), а без них ніяк. приміщення ітт, сізо - теж мають бути в/с (це ж скіко штату треба)
нарахунок навантаження на бюджет простий приклад - сьогодні колишній військовий прокурор має пенсію понад 250 тис. щомісяця (згадай за тимошенко який був шкандал, коли йому при виході на пенсію виплатили з бюджету одноразово майже 300 тис. долдарів), судді вс (військової палати) - пенсійні виплати в середньому до 150 тис. грн. на місяць. За зарплати в/с слідчих, оперів, прокурорів навіть не хочу згадувати, бо на сьогодні слідчий дбр, який займається розслідуванням стосовно в/с, має з/пл понад 100 тис. грн. на місяць, а тепер добав йому військове звання, вислугу і отримаєш майже
а ці всі грошики під час війни краще в зарплату в/с надати
так шо військова юстиція мрія гарна, проте на сьогодні нереальна насамперед через брак коштів
("Вікіпедія")
Ще питання є?
тобто, єс своїм членам дозволяє, а нам прямо забороняє
я тобі більше скажу, у словаччині усі дтп розслідують виключно військові прокурори
але нам - заборонено Європою
питання є?
норм - у теплі, затишку, з кількасоттисячним утриманням можна "воювати"
а розслідувати військових й надалі будуть самі 18-25 річні опери та слідчі поліції, дбр, сбу, їх то він не пропонує робити спеціалізованими військовими
хіба всп буде "допомагати"
військова палату у всу займалася відвертою херньою до 2018 (післяліквідацій 1 інстанції та апеляційної) та смоктала чималі грошики з бюджету, більшість суддів ще надалі смокчуть грошики з бюджету, нічого не роблячи
ліквідація першої інстанції військових судів - по суті ліквідація усієї системи військового правосуддя, а зробив це ще овоч, за що я тобі розповів